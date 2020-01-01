Динамо Киев - Брюгге: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды встретятся в первом матче 1/16 финала турнира. Следи за событиями противостояния в онлайн-трансляции.

В четверг, 18 февраля, киевское Динамо примет бельгийский Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве (Украина) на НСК Олимпийский.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, чуть больше шансов на победу в этом противостоянии у бельгийской команды.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Динамо Киев – Брюгге:

Напомним, Динамо попало в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). “Бело-синие“ выиграли один матч и один раз сыграли вничью (оба – против Ференцвароша), а еще 4 поединка (против Ювентуса и Барселоны) проиграли.

Брюгге также попал в ЛЕ из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе F (8 баллов), где соперниками были дортмундская Боруссия, Лацио и Зенит. Бельгийцы два матча выиграли, в двух поединка сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

Отметим, начиная со стадии плей-офф команды будут играть по два поединка, по итогам которых определится, кто выйдет в следующий раунд. Ответный матч Брюгге и Динамо состоится 25 февраля.