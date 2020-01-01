Начало матча между Динамо и Брюгге сдвинуто на три часа

Из-за прогноза погоды матч Лиги Европы начнется раньше, чем планировалось.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и бельгийским Брюгге начнется раньше, чем было запланировано изначально, сообщает официальный сайт украинского клуба.

По информации источника, из-за прогноза погоды на день игры, 18 февраля, УЕФА согласовал начало матча на киевском НСК Олимпийский в 17:00 вместо ранее запланированных 19:55.

Напоминаем, что на днях в клубе Брюгге была зафиксирована вспышка коронавируса.