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Начало матча между Динамо и Брюгге сдвинуто на три часа

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Из-за прогноза погоды матч Лиги Европы начнется раньше, чем планировалось.
Динамо - Брюгге
Динамо - Брюгге
Getty Images

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и бельгийским Брюгге начнется раньше, чем было запланировано изначально, сообщает официальный сайт украинского клуба.

По информации источника, из-за прогноза погоды на день игры, 18 февраля, УЕФА согласовал начало матча на киевском НСК Олимпийский в 17:00 вместо ранее запланированных 19:55.

Напоминаем, что на днях в клубе Брюгге была зафиксирована вспышка коронавируса. 

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Теги: Динамо, Брюгге, НСК
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