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Маккаби Тель-Авив - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Команды встретятся в первом матче 1/16 финала турнира. Следи за событиями противостояния в онлайн-трансляции.
Маккаби Тель-Авив - Шахтер: онлайн-трансляция матча
Маккаби Тель-Авив - Шахтер: онлайн-трансляция матча

В четверг, 18 февраля, израильский Маккаби Тель-Авив примет донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Тель-Авиве (Израиль) на арене Блумфилд.

Онлайн-трансляция матча Маккаби Тель-Авив – Шахтер будет доступна в этой новости 18 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, больше шансов на победу в этом противостоянии у подопечных Луиша Каштру.

Напомним, Шахтер попал в Лигу Европы, заняв третье место в непростой группе Лиги чемпионов (8 очков). "Горняки" дважды обыграли мадридский Реал, дважды сыграли вничью с Интером и дважды проиграли Боруссии М.

Маккаби выступал в групповом этапе Лиги Европы, где занял второе место в группе I. Израильская команда выиграла три матча, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение, набрав 11 баллов.

Отметим, начиная со стадии плей-офф команды будут играть по два поединка, по итогам которых определится, кто выйдет в следующий раунд. Ответный матч Шахтера и Маккаби Тель-Авив состоится 25 февраля.

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Теги: Шахтер, Маккаби Тель-Авив, Лига Европы
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