Шахтер вылетел в Тель-Авив на матч ЛЕ: кто в заявке "горняков"
В четверг, 18 февраля, донецкий Шахтер сыграет на выезде против Маккаби Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
В преддверии поединка "горняки" огласили свою заявку, в которую попали 23 футболиста. Встречу пропустит защитник Исмаили, который совсем недавно восстановился после тяжелой травмы.
Заявка Шахтера на первый матч против Маккаби Тель-Авив:
⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Израиль на матч с «Маккаби» ТА в Лиге Европы 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021
🔥 Поединок #МаккабиШахтер состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/karQhVR5ZS
Голкиперы: Пятов, Гриценко, Трубин.
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
Нападающие: Мораес.
Напомним, матч Маккаби Тель-Авив - Шахтер состоится 18 февраля.
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