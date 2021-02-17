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Шахтер вылетел в Тель-Авив на матч ЛЕ: кто в заявке "горняков"

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В Израиль отправятся 23 игрока Шахтера.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

В четверг, 18 февраля, донецкий Шахтер сыграет на выезде против Маккаби Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В преддверии поединка "горняки" огласили свою заявку, в которую попали 23 футболиста. Встречу пропустит защитник Исмаили, который совсем недавно восстановился после тяжелой травмы.

Заявка Шахтера на первый матч против Маккаби Тель-Авив:

Голкиперы: Пятов, Гриценко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Нападающие: Мораес.

Напомним, матч Маккаби Тель-Авив - Шахтер состоится 18 февраля. 

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Теги: Шахтер, футбол, Лига Европы
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