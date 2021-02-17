Шахтер вылетел в Тель-Авив на матч ЛЕ: кто в заявке "горняков"

В Израиль отправятся 23 игрока Шахтера.

В четверг, 18 февраля, донецкий Шахтер сыграет на выезде против Маккаби Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В преддверии поединка "горняки" огласили свою заявку, в которую попали 23 футболиста. Встречу пропустит защитник Исмаили, который совсем недавно восстановился после тяжелой травмы.

Заявка Шахтера на первый матч против Маккаби Тель-Авив:

⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Израиль на матч с «Маккаби» ТА в Лиге Европы 🧡



🔥 Поединок #МаккабиШахтер состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/karQhVR5ZS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021

Голкиперы: Пятов, Гриценко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Нападающие: Мораес.

Напомним, матч Маккаби Тель-Авив - Шахтер состоится 18 февраля.