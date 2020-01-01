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Тренер Брюгге: Слепо верю в своих помощников

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Филипп Клеман прокомментировал ситуацию в бельгийской команде.
Филипп Клеман
Филипп Клеман
Getty Images

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман прокомментировал вспышку коронавируса в команде накануне матче Лиги Европы против киевского Динамо.

По словам Клемана, он полностью доверяет своим ассистентом руководство командой виграх против украинского клуба.

«С моими помощниками все можно уладить до матча. Тогда они все сделают правильно в нужное время. Они знают нашу философию, имеют опыт выступлений. Не смогу с ними контактировать, но слепо верю в них» - приводит слова тренера Брюгге издание Het Laatste Nieuws.

Также Клеман рассказал о том, что некоторые игроки уже сдали отрицательные тесты, а вчерашняя тренировка прошла в маленьких группах.

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Теги: Брюгге, Филипп Клеман, коронавирус
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