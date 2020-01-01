Динамо и Брюгге рассудит финская бригада арбитров

Главным рефери поединка станет Маттиас Гестраниус.

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге рассудит бригада арбитров из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей поединка станет 42-летний Маттиас Гестраниус, а помогать на линиях ему будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре.

Четвертым арбитром назначен итальянец Даниэле Довери. За системой VAR будут следить Стюарт Эттвелл и Пол Тирни (оба из Англии).

Напомним, что первый матч Динамо против Брюгге состоится в Киеве 18 февраля.