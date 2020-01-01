Матч Шахтера в Лиге Европы обслужит французская бригада арбитров

"Горняки" отправятся в Израиль на поединок против Маккаби Тель-Авив.

В четверг, 16 февраля, донецкий Шахтер сыграет на выезде против Маккаби Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в Израиле на стадионе Блумфилд.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Его помощниками на бровке будут Сириль Мунье и Меди Рамуни, а четвертым рефери назначен Карим Абед. За работу VAR будут отвечать Клеман Тюрпен и Жером Брисар