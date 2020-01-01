В Брюгге серьезная вспышка коронавируса: кто пропустит матч с Динамо

Брюгге полетит в Киев без тренера и вице-капитана.

В преддверии первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо в стане Брюгге обнаружили многочисленные случаи заражения коронавируса в первой команде.

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, положительные результаты тестов получили главный тренер Брюгге Филипп Клеман, а также члены его тренерского штаба.

Кроме того, не помогут “черно-синим“ в предстоящем матче против Динамо и ряд футболистов. У полузащитника Ханса Ванакена, а также у защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича также выявлен коронавирус, поэтому в Киев они не полетят, как и тренерский штаб.

Руководить командой в еврокубковом противостоянии будет Рик Де Мил, а помогать ему в этом будет Тим Смолдерс. Что касается молодого хавбека Шарля де Кетеларе, у которого ранее были подозрения на COVID-19, то его тест оказался отрицательным — 19-летний игрок отправится в столицу Украины.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени.