Матч Динамо - Брюгге находится под угрозой срыва

Погодные условия в Украине могут помешать проведению матча Лиги Европы.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге оказался под угрозой срыва из-за сильных морозов в Киеве.

В день игры синоптики обещают морозы – 7 градусов ниже нуля днем и до 20 градусов в ночь с четверга на пятницу.

Как информирует Het Nieuwsblad, согласно правилам УЕФА, при более низкой температуре, чем 15 градусов мороза, один из клубов, имеет право отказаться от проведения матча.

Сообщается, что решение будет принято в день игры во время совещания клубов и делегата УЕФА.

Поединок Динамо - Брюгге запланирован на четверг, 18 февраля. Игра пройдет без зрителей.