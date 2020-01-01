Тренер Брюгге: В Украине больше беспокоит погода, чем ковид
Филипп Клеман считает, что пандемия не является большой проблемой, чем мороз.
Наставник Брюгге Филипп Клеман рассказал, чего ждет от матча против Динамо в рамках Лиги Европы.
“Мы отправимся в Украину чартером. Будем находиться в своем пузыре, это не опаснее, чем поездка на автобусе.
В Украине остановимся в отеле. Меня больше беспокоит погода, чем ковид. Хотя мы несколько дней тренировались при сибирском холоде“, – приводит слова Клемана Footnews.be.
Поединок состоится 18 февраля. Синоптики прогнозируют от 16 до 20 градусов ниже нуля на момент начала встречи в 19.55.
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