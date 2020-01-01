Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Брюгге: В Украине больше беспокоит погода, чем ковид

Комментариев: 0
Филипп Клеман считает, что пандемия не является большой проблемой, чем мороз.
Филипп Клеман
Филипп Клеман
Getty Images

Наставник Брюгге Филипп Клеман рассказал, чего ждет от матча против Динамо в рамках Лиги Европы.

“Мы отправимся в Украину чартером. Будем находиться в своем пузыре, это не опаснее, чем поездка на автобусе.

В Украине остановимся в отеле. Меня больше беспокоит погода, чем ковид. Хотя мы несколько дней тренировались при сибирском холоде“, – приводит слова Клемана Footnews.be.

Поединок состоится 18 февраля. Синоптики прогнозируют от 16 до 20 градусов ниже нуля на момент начала встречи в 19.55.

Поделись:
Теги: Филипп Клеман, Брюгге, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь