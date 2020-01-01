Заря - АЕК: где смотреть матч Лиги Европы

Заря проведет домашний матч Лиги Европы с АЕКом. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В четверг, 5 ноября, Заря дома сыграет с АЕКом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

Где смотреть матч? В Украине в прямом эфире это противостояние покажет телеканал Футбол 2, а также трансляцию будет вести российский канал Матч! Игра.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Заря - АЕК, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

После двух сыгранных туров Заря и АЕК находятся на дне турнирной таблице с 0 очков и одинаковой разницей забитых/пропущенных голов 1:5.

С прогнозом на предстоящий матч Заря - АЕК можно ознакомиться здесь.