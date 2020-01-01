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Заря - АЕК: прогноз на матч Лиги Европы

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Заря проведет домашний матч с АЕКом в рамках Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Заря - АЕК: прогноз на матч Лиги Европы
Заря - АЕК: прогноз на матч Лиги Европы
ФК Заря Луганск

В четверг, 5 ноября, луганская Заря дома сыграет с АЕКом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

По мнению букмекеры, небольшое преимущество в этом поединке у гостей поля.

Так, в компании William Hill на победу АЕКа можно поставить с коэффициентом 2.60, в то время как триумф команды Скрипника оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Зари - 2.80, победа АЕКа - 2.55, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Заря - АЕК, которая начнется 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Заря, АЕК, Лига Европы, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, Заря Луганск, букмекеры
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