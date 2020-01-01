Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Заря проведет домашний матч с АЕКом. Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В четверг, 5 ноября, луганская Заря дома сыграет с АЕКом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

Онлайн-трансляция матча Заря - АЕК будет доступна в этой статье 5 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух сыгранных туров Заря и АЕК находятся на дне турнирной таблицы своей группы, имея 0 заработанных очков и одинаковую разницу забитых/пропущенных голов 1:5. Фактически, лишь победа гарантирует одной из команд продолжение борьбы за выход из группы.

Перед еврокубковым поединком команды провели встречи в национальных первенствах - Заря сыграла вничью с Ингульцом (1:1), а вот АЕК обыграл ОФИ (2:1).

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей поля.