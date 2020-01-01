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Лига Европы: МЮ разгромил Реал Сосьедад, триллер Янг Бойз и Байера

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Представляем вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2020/21.
Лига Европы-2020/21: расписание и результаты матчей
Лига Европы-2020/21: расписание и результаты матчей
Getty Images

Футбольный сезон-2020/21 стартовал гораздо позже обычного из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Только 18 августа 2020 года начался предварительный раунд отборочного цикла очередного розыгрыша второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.

Квалификация турнира завершится только 1 октября, а на следующий день после этого состоится жеребьевка группового этапа. Матчи начнутся 22 октября.

Отметим, что УЕФА внес некоторые изменения в формат турнира - в квалификации команды играют по одному матчу, победитель которого проходит в следующий раунд.

Финальный поединок Лиги Европы сезона-2020/21 состоится 26 мая 2021 года в городе Гданьск (Польша) на стадионе PGE Arena. Именно здесь должен был состояться финал в кампании-2019/20, но из-за COVID-19 его провели в Кельне 21 августа 2020 года.

Что касается наших представителей, то луганская Заря сыграет в групповом этапе турнира, ковалевский Колос начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а черниговская Десна - с третьего.

Календарь Лиги Европы-2020/21:

Квалификация:

10 августа: Жеребьевка первого отборочного раунда
18, 20-22 августа: Предварительный раунд квалификации
25-27 августа, 9-10 сентября: Первый раунд квалификации
31 августа: Жеребьевка второго отборочного раунда
1 сентября: Жеребьевка третьего отборочного раунда
16-18 сентября: Второй раунд квалификации
18 сентября: Жеребьевка раунда плей-офф
23-24 сентября: Третий раунд квалификации
1 октября: Раунд плей-офф

Групповой этап:

2 октября: Жеребьевка группового этапа в Ньоне
22 октября: Групповой этап, первый тур
29 октября: Групповой этап, второй тур
5 ноября: Групповой этап, третий тур
26 ноября: Групповой этап, четвертый тур
3 декабря: Групповой этап, пятый тур
10 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф:

14 декабря: Жеребьевка 1/16 финала
18 февраля: 1/16 финала, первые матчи
25 февраля: 1/16 финала, ответные матчи
26 февраля: Жеребьевка 1/8 финала 
11 марта: 1/8 финала, первые матчи
18 марта: 1/8 финала, ответные матчи
19 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
8 апреля: 1/4 финала, первые матчи
15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
29 апреля: 1/2 финала, первые матчи
6 мая: 1/2 финала, ответные матчи
26 мая: Финал

Результаты Лиги Европы-2020/21:

Групповой этап:

Плей-офф:

1/16 финала

Первые матчи

Четверг, 18 февраля

Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия) 1:1
Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:2
Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия) 4:3
Краснодар (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия) 2:3
Брага (Португалия) - Рома (Италия) 0:2
Славия Прага (Чехия) - Лестер (Англия) 0:0
Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия) 2:2
Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:4
Вольфсберг (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 1:4
22:00 Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды)
22:00 Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Шахтер (Украина)
22:00 Гранада (Испания) - Наполи (Италия)
22:00 Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия)
22:00 Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания)
22:00 Антверпен (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия)
22:00 Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия)

Групповой этап:

6-й тур

Четверг, 10 декабря

ЦСКА София (Болгария) - Рома (Италия) 3:1
Янг Бойз (Швейцария) - ЧФР (Румыния) 2:1
Дандолк (Ирландия) - Арсенал (Англия) 2:4
Рапид Вена (Австрия) - Мольде (Норвегия) 2:2
Байер (Германия) - Славия Прага (Чехия) 4:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Ницца (Франция) 1:0
Стандард (Бельгия) - Бенфика (Португалия) 2:2
Лех (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:2
ПСВ (Нидерланды) - Омония (Кипр) 4:0
ПАОК (Греция) - Гранада (Испания) 0:0
Наполи (Италия) - Реал Сосьедад (Испания) 1:1
Риека (Хорватия) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 2:1
Брага (Португалия) - Заря (Украина) 2:0
Лестер (Англия) - АЕК (Греция) 2:0
Спарта Прага (Чехия) - Милан (Италия) 0:1
Селтик (Шотландия) - Лилль (Франция) 3:2
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Сивасспор (Турция) 1:0
Вильяреал (Испания) - Карабах (Азербайджан) (перенесен)
Тоттенхэм (Англия) - Антверпен (Бельгия) 2:0
Лудогорец (Болгария) - ЛАСК (Австрия) 1:3
Вольфсберг (Австрия) - Фейеноорд (Нидерланды) 1:0
Динамо Загреб (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 3:1
Слован Либерец (Чехия) - Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Хоффенхайм (Германия) - Гент (Бельгия) 4:1

5-й тур

Четверг, 3 декабря

АЕК (Греция) - Брага (Португалия) 2:4
Заря (Украина) - Лестер (Англия) 1:0
Лилль (Франция) - Спарта Прага (Чехия) 2:1
Милан (Италия) - Селтик (Шотландия) 4:2
Карабах (Азербайджан) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1
Сивасспор (Турция) - Вильярреал (Испания) 0:1
ЛАСК (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 3:3
Антверпен (Бельгия) - Лудогорец (Болгария) 3:1
ЦСКА (Россия) - Вольфсберг (Австрия) 0:1
Фейеннорд (Нидерланды) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:2
Гент (Бельгия) - Слован Либерец (Чехия) 1:2
Црвена Звезда (Сербия) - Хоффенхайм (Германия) 0:0
ЧФР (Румыния) - ЦСКА София (Болгария) 0:0
Рома (Италия) - Янг Бойз (Швейцария) 3:1
Мольде (Норвегия) - Дандолк (Ирландия) 3:1
Арсенал (Англия) - Рапид Вена (Австрия) 4:1
Ницца (Франция) - Байер (Германия) 2:3
Славия Прага (Чехия) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0
Рейнджерс (Шотландия) - Стандард (Бельгия) 3:2
Бенфика (Португалия) - Лех (Польша) 4:0
Гранада (Испания) - ПСВ (Нидерланды) 0:1
Омония (Кипр) - ПАОК (Греция) 2:1
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Наполи (Италия) 1:1
Реал Сосьедад (Испания) - Риека (Хорватия) 2:2

4-й тур

Четверг, 26 ноября

ЦСКА София (Болгария) - Янг Бойз (Швейцария) 0:1
Мольде (Норвегия) - Арсенал (Англия) 0:3
Брага (Португалия) - Лестер Сити (Англия) 3:3
АЕК (Греция) - Заря (Украина) 0:3
Спарта Прага (Чехия) - Селтик (Шотландия) 4:1
Лилль (Франция) - Милан (Италия) 1:1
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Вильярреала (Испания) 1:1
Карабах (Азербайджан) - Сивасспор (Турция) 2:3
ЛАСК (Австрия) - Антверпен (Бельгия) 0:2
Вольфсберг (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:3
ЦСКА (Россия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:0
Слован Либерец (Чехия) - Хоффенхайм (Германия) 0:2
Гент (Бельгия) - Црвена Звезда (Сербия) 0:2
ЧФР (Румыния) - Рома (Италия) 0:2
Дандолк (Ирландия) - Рапид Вена (Австрия) 1:3
Байер (Германия) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 4:1
Ницца (Франция) - Славия Прага (Чехия) 1:3
Стандард (Бельгия) - Лех (Польша) 2:1
Рейнджерс (Шотландия) - Бенфика (Португалия) 2:2
ПСВ (Нидерланды) - ПАОК (Греция) 3:2
Гранада (Испания) - Омония (Кипр) 2:1
Наполи (Италия) - Риека (Хорватия) 2:0
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Реал Сосьедад (Испания) 0:0
Тоттенхэм (Англия) - Лудогорец (Болгария) 4:0

3-й тур

Четверг, 5 ноября

Рома (Италия) - ЧФР (Румыния) 5:0
Рапид Вена (Австрия) - Дандолк (Ирландия) 4:3
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Байер (Германия) 2:4
Славия Прага (Чехия) - Ницца (Франция) 3:2
Лех (Польша) - Стандард (Бельгия) 3:1
Бенфика (Португалия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:3
ПАОК (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:1
Омония (Кипр) - Гранада (Испания) 0:2
Риека (Хорватия) - Наполи (Италия) 1:2
Реал Сосьедад (Испания) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 1:0
Сивасспор (Турция) - Карабах (Азербайджан) 2:0
Лудогорец (Болгария) - Тоттенхэм (Англия) 1:3
Янг Бойз (Швейцария) - ЦСКА София (Болгария) 3:0
Арсенал (Англия) - Мольде (Норвегия) 4:1
Лестер (Англия) - Брага (Португалия) 4:0
Заря (Украина) - АЕК (Греция) 1:4
Селтик (Шотландия) - Спарта Прага (Чехия) 1:4
Милан (Италия) - Лилль (Франция) 0:3
Вильяреал (Испания) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0*
Антверпен (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 0:1
Динамо Загреб (Хорватия) - Вольфсберг (Австрия) 1:0
Фейеноорд (Нидерланды) - ЦСКА (Россия) 3:1
Хоффенхайм (Германия) - Слован Либерец (Чехия) 5:0
Црвена Звезда (Сербия) - Гент (Бельгия) 2:1

2-й тур

Четверг, 29 октября

Заря (Украина) - Брага (Португалия) 1:2
АЕК (Греция) - Лестер (Англия) 1:2
Милан (Италия) - Спарта Прага (Чехия) 3:0
Лилль (Франция) - Селтик (Шотландия) 2:2
Сивасспор (Турция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:2
Карабах (Азербайджан) - Вильярреал (Испания) 1:3
Антверпен (Бельгия) - Тоттенхэм (Англия) 1:0
ЛАСК (Австрия) - Лудогорец (Болгария) 4:3
Фейеноорд (Нидерланды) - Вольфсберг (Австрия) 1:4
ЦСКА (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:0
Црвена Звезда (Сербия) - Слован Либерец (Чехия) 5:1
Гент (Бельгия) - Хоффенхайм (Германия) 1:4
Рома (Италия) - ЦСКА София (Болгария) 0:0
ЧФР (Румыния) - Янг Бойз (Швейцария) 1:1
Арсенал (Англия) - Дандолк (Ирландия) 3:0
Мольде (Норвегия) - Рапид Вена (Австрия) 1:0
Славия Прага (Чехия) - Байер (Германия) 1:0
Ницца (Франция) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0
Бенфика (Португалия) - Стандард (Бельгия) 3:0
Рейнджерс (Шотландия) - Лех (Польша) 1:0
Омония (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) 1:2
Гранада (Испания) - ПАОК (Греция) 0:0
Реал Сосьедад (Испания) - Наполи (Италия) 0:1
АЗ Алкмар (Надиерланды) - Риека (Хорватия) 4:1

1-й тур

Четверг, 22 октября

ЦСКА София (Болгария) - ЧФР (Румыния) 0:2
Янг Бойз (Швейцария) - Рома (Италия) 1:2
Дандолк (Ирландия) - Мольде (Норвегия) 1:2
Рапид Вена (Австрия) - Арсенал (Англия) 1:2
Байер (Германия) - Ницца (Франция) 6:2
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Славия Прага (Чехия) 3:1
Стандард (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) 0:2
Лех (Польша) - Бенфика (Португалия) 2:4
ПСВ (Нидерланды) - Гранада (Испания) 1:2
ПАОК (Греция) - Омония (Кипр) 1:1
Наполи (Италия) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 0:1
Риека (Хорватия) - Реал Сосьедад (Испания) 0:1
Брага (Португалия) - АЕК (Греция) 3:0
Лестер (Англия) - Заря (Луганск) 3:0
Спарта Прага (Чехия) - Лилль (Франция) 1:4
Селтик (Шотландия) - Милан (Италия) 1:3
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Карабах (Азербайджан) 1:0
Вильяреал (Испания) - Сивасспор (Турция) 5:3
Тоттенхэм (Англия) - ЛАСК (Австрия) 3:0
Лудогорец (Болгария) - Антверпен (Бельгия) 1:2
Вольфсберг (Австрия) - ЦСКА (Россия) 1:1
Динамо Загреб (Хорватия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:0
Слован Либерец (Чехия) - Гент (Бельгия) 1:0
Хоффенхайм (Германия) - Црвена Звезда (Сербия) 2:0

Плей-офф

Путь чемпионов:

Янг Бойз (Швейцария) - Тирана (Албания) 3:0
Динамо Загреб (Хорватия) - Флора (Эстония) 3:1
ЧФР (Румыния) - КуПС (Финляндия) 3:1
Арарат-Армения (Арсения) - Црвена Звезда (Сербия) 1:2
Динамо Брест (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 0:2
Сараево (Босния и Герцеговина) - Селтик (Шотландия) 0:1
Легия (Польша) - Карабах (Азербайджан) 0:3
Дандолк (Ирландия) - Клаксвик (Фарерские острова) - 3:1

Путь представителей лиг:

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Виктория Пльзень (Чехия) 1:0
Русенборг (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) 0:2
АЕК (Греция) - Вольфсбург (Германия) 2:1
Базель (Швейцария) - ЦСКА София (Болгария) 1:3
Спортинг (Португалия) - ЛАСК (Австрия) 1:4
Шарлеруа (Бельгия) - Лех (Польша) 1:2
Риу Аве (Португалия) - Милан (Италия) 2:2 (8:9 по пен.)
Копенгаген (Дания) - Риека (Хорватия) 0:1
Мальме (Швецария) - Гранада (Испания) 1:3
Тоттенхэм (Англия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 7:2
Слован Либерец (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0
Стандард (Бельгия) - Фехервар (Венгрия) 3:1
Рейнджерс (Шотландия) - Галатасарай (Турция) 2:1

Третий отборочный раунд

Путь чемпионов:

Арарат-Армения (Армения)﻿ - Целе (Словения) 1:0
КуПС (Финляндия) - Судува (Литва) 2:0
Рига (Латвия) - Селтик (Шотландия) 0:1
Юргорден (Швеция) - ЧФР (Румыния) 0:1
Сараево (Босния и Герцеговина) - Будучность Подгорица (Черногория) 2:1
Шериф (Молдова) - Дандолк (Ирландия) 1:1 (3:5 по пен.)
Клаксвик (Фарерские острова) - Динамо Тбилиси (Грузия) 6:1
Легия (Польша) - Дрита (Косово) 2:0
Флориана (Мальта)﻿ - Флора (Эстония) 0:0 (2:4 по пен.)

Путь представителей лиг:

Аполлон Лимасол (Кипр)﻿ - Лех (Польша) 0:5
Виктория Пльзень (Чехия) - Сеннерюске (Дания) 3:0
Фехервар (Венгрия) - Реймс (Франция) 0:0 (4:1 по пен.)
Ростов (Россия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 1:2
ЦСКА София (Болгария) - Б-36 (Фарерские острова) 3:1
Виллем II (Нидерланды)﻿ - Рейнджерс (Шотландия) 0:4
Бешикташ (Турция) - Риу Аве (Португалия) 1:1 (2:4 по пен.)
Мура (Словения) - ПСВ (Нидерланды) 1:5
Мальме (Швеция) - Локомотива Загреб (Хорватия) 5:0
Шарлеруа (Бельгия)﻿ - Партизан (Сербия) 2:1
Русенборг (Норвегия) - Аланьяспор (Турция) 1:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Мазервелл (Шотландия) 3:0
Галатасарай (Турция)﻿ - Хайдук (Хорватия) 2:0
АПОЭЛ (Кипр) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:2 (4:2 по пен.)
Шкендия (Северная Македония) - Тоттенхэм (Англия) 1:3
Стандард (Бельгия) - Войводина (Сербия) 2:1
Копенгаген (Дания) - Пяст (Польша) 3:0
Гранада (Испания) - Локомотиви (Грузия) 2:0
Вольфсбург (Германия) - Десна (Украина) 2:0
Санкт-Галлен (Швейцария) - АЕК (Греция) 0:1
ЛАСК (Австрия) - ДАК-1904 (Словакия) 7:0
Милан (Италия) - Буде-Глимт (Норвегия) 3:2
Базель (Швейцария)﻿ - Анортосис (Кипр) 3:2
Риека (Хорватия) - Колос (Украина) 2:0
Спортинг (Португалия) - Абердин (Шотландия) 1:0
ФКСБ (Румыния) - Слован Либерец (Чехия) 0:2

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов:

Интер Эскальдес (Андорра) - Дандолк (Ирландия) 0:1
КуПС (Финляндия) - Слован Братислава (Словакия) 1:1 (4:3 по пен.)
Линфилд (Северная Ирландия) - Флориана (Мальта) 0:1
Рига (Латвия) - Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0
Юргорден (Швеция) - Европа (Гибралтар) 2:1
Флора (Эстония) - КР Рейкьявик (Исландия) 2:1
Силекс (MKD) - Дрита (Косово) 0:2
Астана (Казахстан) - Будучность Подгорица (Черногория) 0:1
Арарат-Армения (Армения) - Фола (Люксембург) 4:3
Коннас-Ки (Уэльс) - Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1

Путь представителей лиг:

Прогрес (Люксембург) - Виллем II (Нидерланды) - 0:5
Хаммарбрю (Швеция) - Лех (Польша) 0:3
Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс) 2:2 (5:4 по пен.)
Кайсар (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) 1:4
Мура (Словения) - Орхус (Дания) 3:0
Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан) 2:1
Локомотиви (Грузия) - Динамо Москва (Россия) 2:1
Нефтчи (Азербайджан) - Галатасарай (Турция) 1:3
Колрейн (Северная Ирландия) - Мазервелл (Шотландия) 2:2 (0:3 по пен.)
Гетеборг (Швеция) - Копенгаген (Дания) 1:2
Бачка-Топола (Сербия) - ФКСБ (Румыния) 6:6 (4:5 по пен.)
Теута (Албания) - Гранада (Испания) 0:4
ОФИ (Греция) - Аполлон Лимасол (Кипр) 0:1
Викинг (Норвегия) - Абердин (Шотландия) 0:2
Стандард (Бельгия) - Бала Таун (Уэльс) 2:0
Сфынтул Георге (Молдова) - Партизан (Сербия) 0:1
ЦСКА София (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) 2:0
Ботошани (Румыния) - Шкендия (Северная Македония) 0:1
Локомотив Пловдив (Болгария) - Тоттенхэм (Англия) 1:2
Лячи (Албания) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:2
Арис (Греция) - Колос (Украина) 1:2
Гонвед (Венгрия) - Мальме (Швеция) 0:2
Вентспилс (Латвия) - Русенборг (Норвегия) 1:5
Ритеряй (Литва) - Слован Либерец (Чехия) 1:5
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Рейнджерс (Шотландия) 0:5
Серветт (Швейцария) - Реймс (Франция) 0:1
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Риу Аве (Португалия) 0:2
Ренова (Северная Македония) - Хайдук (Хорватия) 0:1
Олимпия Любляна (Словения) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:3
Кукес (Албания) - Вольфсбург (Германия) 0:4
ДАК-1904 (Словакия) - Яблонец (Чехия) 5:3
Пяст (Польша) - Хартберг (Австрия) 3:2
Осиек (Хорватия) - Базель (Швейцария) 1:2
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Милан (Италия) 0:2
Хибернианс (Мальта) - Фехервар (Венгрия) 0:1
Буде-Глимт (Норвегия) - Жальгирис Вильнюс (Литва) 3:1

Первый отборочный раунд

Ритеряй (Литва) - Дерри Сити (Ирландия) 3:2
Прогрес (Люксембург) - Зета (Черногория) 3:0
Кайрат (Казахстан) - Ной (Армения) 4:1
Ордабасы (Казахстан) - Ботошани (Румыния) 1:2
Вентспилс (Латвия) - Динамо-Авто (Молдова) 2:1
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Сутьеска (Черногория) 1:0
Теута (Албания) - Бейтар Иерусалим (Израиль) 2:0
Динамо Минск (Беларусь) - Пяст (Польша) 0:2
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Унион Титус-Петанж (Люксембург) 2:0
Сумгаит (Азербайджан) - Шкендия (Северная Македония) 0:2
Алашкерт (Армения) - Ренова (Северная Македония) 0:1
Аполлон Лимасол (Кипр) - Сабуртало (Грузия) 5:1
Буде-Глимт (Норвегия) - Кауно Жальгирис (Литва) 6:1
Нефтчи (Азербайджан) - Шкупи (Северная Македония) 2:1
Фехервар (Венгрия) - Богемиан (Ирландия) 1:1 (4:2 по пен.)
Олимпия Любляна (Словения) - Викингур Рейкьявик (Исландия) 2:1
Гиляни(Косово) - АПОЭЛ (Кипр) 0:2
Локомотив Тбилиси (Грузия) - Университатя Крайова (Румыния) 2:1
ЦСКА София (Болгария) - Сайренс (Мальта) 2:1
Кешля (Азербайджан) - Лячи (Албания) 0:0 (4:5 по пен.)
Вадуц (Лихтенштейн) - Хибернианс (Мальта) 0:2
Орхус (Дания) - Хонка (Финляндия) 5:2
Мальме (Швеция) - Краковия (Польша) 2:0
Хаммарбю (Швеция) - Пушкаш-Академия (Венгрия) 3:0
Русенборг (Норвегия) - Брейдаблик (Исландия) 4:2
Жальгирис (Литва) - Пайде (Эстония) 2:0
Хабнарфьордюр (Исландия) - ДАК 1904 (Словакия) 0:2
ТНС (Уэльс) - Жилина (Словакия) 3:1
Шахтер Солигорск (Беларусь) - Сфынтул Георге (Молдова) 0:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Динамо Батуми (Грузия) 3:0
Искра Даниловград (Черногория) - Локомотив Пловдив (Болгария) 0:1
Петрокуб (Молдова) - Бачка-Топола (Сербия) 0:2
Кукес (Албания) - Славия София (Болгария) 2:1
Валлетта (Мальта) - Бала Таун (Уэльс) 0:1
Зриньски (Босния и Герцеговина) - Дифферданж (Люксембург) 3:0
Б-36 (Фарерские острова) - Левадия (Эстония) 4:3
Серветт (Швейцария) - Ружомберок (Словакия) 3:0
ФКСБ (Румыния) - Ширак (Армения) 3:0
Мазервелл (Шотландия) - Гленторан (Северная Ирландия) 5:1
Абердин (Шотландия) - Рунавик (Фарерские острова) 6:0
Марибор (Словения) - Колрейн (Северная Ирландия) 1:1 (4:5 по пен.)
Лех (Польша) - Валмиера (Латвия) 3:0
Партизан (Сербия) - РФШ (Латвия) 1:0
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Ильвес (Финляндия) 2:2 (12:11 по пен.)
Гонвед (Венгрия) - Интер Турку (Финляндия) 2:1
Маккаби Хайфа (Израиль) - Железничар (Босния и Герцеговина) 3:1
Нымме Калью (Эстония) - Мура (Словения) 0:4

Предварительный раунд

Энгордани (Андорра) - Зета (Черногория) 1:3
​Сент-Джозефс (Гибралтар) - Б-36 (Фарерские острова) 1:2
Рунавик (Фарерские острова) - Барри Таун (Уэльс) 5:1
ФК Санта-Колома (Андорра) - Искра (Черногория) 0:0 (3:4 по пен.)
Гленторан (Северная Ирландия) - Торсхавн (Фарерские острова) 1:0
Колрейн (Северная Ирландия) - Ла-Фиорита (Сан-Марино) 1:0
Тре Пенне (Сан-Марино) - Гиляни (Косово) 1:3
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Приштина (Косово) *мат прерван, Линкольн Ред Импс выступит в следующем раунде

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Теги: Лига Европы, футбол, расписание матчей, результаты матчей
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