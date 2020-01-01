Лига Европы: МЮ разгромил Реал Сосьедад, триллер Янг Бойз и Байера

Представляем вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2020/21.

Футбольный сезон-2020/21 стартовал гораздо позже обычного из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Только 18 августа 2020 года начался предварительный раунд отборочного цикла очередного розыгрыша второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.

Квалификация турнира завершится только 1 октября, а на следующий день после этого состоится жеребьевка группового этапа. Матчи начнутся 22 октября.

Отметим, что УЕФА внес некоторые изменения в формат турнира - в квалификации команды играют по одному матчу, победитель которого проходит в следующий раунд.

Финальный поединок Лиги Европы сезона-2020/21 состоится 26 мая 2021 года в городе Гданьск (Польша) на стадионе PGE Arena. Именно здесь должен был состояться финал в кампании-2019/20, но из-за COVID-19 его провели в Кельне 21 августа 2020 года.

Что касается наших представителей, то луганская Заря сыграет в групповом этапе турнира, ковалевский Колос начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а черниговская Десна - с третьего.

Календарь Лиги Европы-2020/21:

Квалификация:

10 августа: Жеребьевка первого отборочного раунда

18, 20-22 августа: Предварительный раунд квалификации

25-27 августа, 9-10 сентября: Первый раунд квалификации

31 августа: Жеребьевка второго отборочного раунда

1 сентября: Жеребьевка третьего отборочного раунда

16-18 сентября: Второй раунд квалификации

18 сентября: Жеребьевка раунда плей-офф

23-24 сентября: Третий раунд квалификации

1 октября: Раунд плей-офф

Групповой этап:

2 октября: Жеребьевка группового этапа в Ньоне

22 октября: Групповой этап, первый тур

29 октября: Групповой этап, второй тур

5 ноября: Групповой этап, третий тур

26 ноября: Групповой этап, четвертый тур

3 декабря: Групповой этап, пятый тур

10 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф:

14 декабря: Жеребьевка 1/16 финала

18 февраля: 1/16 финала, первые матчи

25 февраля: 1/16 финала, ответные матчи

26 февраля: Жеребьевка 1/8 финала

11 марта: 1/8 финала, первые матчи

18 марта: 1/8 финала, ответные матчи

19 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

8 апреля: 1/4 финала, первые матчи

15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

29 апреля: 1/2 финала, первые матчи

6 мая: 1/2 финала, ответные матчи

26 мая: Финал

Результаты Лиги Европы-2020/21:

Групповой этап:

Плей-офф:

1/16 финала

Первые матчи

Четверг, 18 февраля

Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия) 1:1

Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:2

Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия) 4:3

Краснодар (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия) 2:3

Брага (Португалия) - Рома (Италия) 0:2

Славия Прага (Чехия) - Лестер (Англия) 0:0

Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия) 2:2

Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:4

Вольфсберг (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 1:4

22:00 Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды)

22:00 Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Шахтер (Украина)

22:00 Гранада (Испания) - Наполи (Италия)

22:00 Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия)

22:00 Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания)

22:00 Антверпен (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия)

22:00 Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия)

Групповой этап:

6-й тур

Четверг, 10 декабря

ЦСКА София (Болгария) - Рома (Италия) 3:1

Янг Бойз (Швейцария) - ЧФР (Румыния) 2:1

Дандолк (Ирландия) - Арсенал (Англия) 2:4

Рапид Вена (Австрия) - Мольде (Норвегия) 2:2

Байер (Германия) - Славия Прага (Чехия) 4:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Ницца (Франция) 1:0

Стандард (Бельгия) - Бенфика (Португалия) 2:2

Лех (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:2

ПСВ (Нидерланды) - Омония (Кипр) 4:0

ПАОК (Греция) - Гранада (Испания) 0:0

Наполи (Италия) - Реал Сосьедад (Испания) 1:1

Риека (Хорватия) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 2:1

Брага (Португалия) - Заря (Украина) 2:0

Лестер (Англия) - АЕК (Греция) 2:0

Спарта Прага (Чехия) - Милан (Италия) 0:1

Селтик (Шотландия) - Лилль (Франция) 3:2

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Сивасспор (Турция) 1:0

Вильяреал (Испания) - Карабах (Азербайджан) (перенесен)

Тоттенхэм (Англия) - Антверпен (Бельгия) 2:0

Лудогорец (Болгария) - ЛАСК (Австрия) 1:3

Вольфсберг (Австрия) - Фейеноорд (Нидерланды) 1:0

Динамо Загреб (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 3:1

Слован Либерец (Чехия) - Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Хоффенхайм (Германия) - Гент (Бельгия) 4:1

5-й тур

Четверг, 3 декабря

АЕК (Греция) - Брага (Португалия) 2:4

Заря (Украина) - Лестер (Англия) 1:0

Лилль (Франция) - Спарта Прага (Чехия) 2:1

Милан (Италия) - Селтик (Шотландия) 4:2

Карабах (Азербайджан) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1

Сивасспор (Турция) - Вильярреал (Испания) 0:1

ЛАСК (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 3:3

Антверпен (Бельгия) - Лудогорец (Болгария) 3:1

ЦСКА (Россия) - Вольфсберг (Австрия) 0:1

Фейеннорд (Нидерланды) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Гент (Бельгия) - Слован Либерец (Чехия) 1:2

Црвена Звезда (Сербия) - Хоффенхайм (Германия) 0:0

ЧФР (Румыния) - ЦСКА София (Болгария) 0:0

Рома (Италия) - Янг Бойз (Швейцария) 3:1

Мольде (Норвегия) - Дандолк (Ирландия) 3:1

Арсенал (Англия) - Рапид Вена (Австрия) 4:1

Ницца (Франция) - Байер (Германия) 2:3

Славия Прага (Чехия) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0

Рейнджерс (Шотландия) - Стандард (Бельгия) 3:2

Бенфика (Португалия) - Лех (Польша) 4:0

Гранада (Испания) - ПСВ (Нидерланды) 0:1

Омония (Кипр) - ПАОК (Греция) 2:1

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Наполи (Италия) 1:1

Реал Сосьедад (Испания) - Риека (Хорватия) 2:2

4-й тур

Четверг, 26 ноября

ЦСКА София (Болгария) - Янг Бойз (Швейцария) 0:1

Мольде (Норвегия) - Арсенал (Англия) 0:3

Брага (Португалия) - Лестер Сити (Англия) 3:3

АЕК (Греция) - Заря (Украина) 0:3

Спарта Прага (Чехия) - Селтик (Шотландия) 4:1

Лилль (Франция) - Милан (Италия) 1:1

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Вильярреала (Испания) 1:1

Карабах (Азербайджан) - Сивасспор (Турция) 2:3

ЛАСК (Австрия) - Антверпен (Бельгия) 0:2

Вольфсберг (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:3

ЦСКА (Россия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:0

Слован Либерец (Чехия) - Хоффенхайм (Германия) 0:2

Гент (Бельгия) - Црвена Звезда (Сербия) 0:2

ЧФР (Румыния) - Рома (Италия) 0:2

Дандолк (Ирландия) - Рапид Вена (Австрия) 1:3

Байер (Германия) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 4:1

Ницца (Франция) - Славия Прага (Чехия) 1:3

Стандард (Бельгия) - Лех (Польша) 2:1

Рейнджерс (Шотландия) - Бенфика (Португалия) 2:2

ПСВ (Нидерланды) - ПАОК (Греция) 3:2

Гранада (Испания) - Омония (Кипр) 2:1

Наполи (Италия) - Риека (Хорватия) 2:0

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Реал Сосьедад (Испания) 0:0

Тоттенхэм (Англия) - Лудогорец (Болгария) 4:0

3-й тур

Четверг, 5 ноября

Рома (Италия) - ЧФР (Румыния) 5:0

Рапид Вена (Австрия) - Дандолк (Ирландия) 4:3

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Байер (Германия) 2:4

Славия Прага (Чехия) - Ницца (Франция) 3:2

Лех (Польша) - Стандард (Бельгия) 3:1

Бенфика (Португалия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:3

ПАОК (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:1

Омония (Кипр) - Гранада (Испания) 0:2

Риека (Хорватия) - Наполи (Италия) 1:2

Реал Сосьедад (Испания) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 1:0

Сивасспор (Турция) - Карабах (Азербайджан) 2:0

Лудогорец (Болгария) - Тоттенхэм (Англия) 1:3

Янг Бойз (Швейцария) - ЦСКА София (Болгария) 3:0

Арсенал (Англия) - Мольде (Норвегия) 4:1

Лестер (Англия) - Брага (Португалия) 4:0

Заря (Украина) - АЕК (Греция) 1:4

Селтик (Шотландия) - Спарта Прага (Чехия) 1:4

Милан (Италия) - Лилль (Франция) 0:3

Вильяреал (Испания) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0*

Антверпен (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 0:1

Динамо Загреб (Хорватия) - Вольфсберг (Австрия) 1:0

Фейеноорд (Нидерланды) - ЦСКА (Россия) 3:1

Хоффенхайм (Германия) - Слован Либерец (Чехия) 5:0

Црвена Звезда (Сербия) - Гент (Бельгия) 2:1

2-й тур

Четверг, 29 октября

Заря (Украина) - Брага (Португалия) 1:2

АЕК (Греция) - Лестер (Англия) 1:2

Милан (Италия) - Спарта Прага (Чехия) 3:0

Лилль (Франция) - Селтик (Шотландия) 2:2

Сивасспор (Турция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:2

Карабах (Азербайджан) - Вильярреал (Испания) 1:3

Антверпен (Бельгия) - Тоттенхэм (Англия) 1:0

ЛАСК (Австрия) - Лудогорец (Болгария) 4:3

Фейеноорд (Нидерланды) - Вольфсберг (Австрия) 1:4

ЦСКА (Россия) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:0

Црвена Звезда (Сербия) - Слован Либерец (Чехия) 5:1

Гент (Бельгия) - Хоффенхайм (Германия) 1:4

Рома (Италия) - ЦСКА София (Болгария) 0:0

ЧФР (Румыния) - Янг Бойз (Швейцария) 1:1

Арсенал (Англия) - Дандолк (Ирландия) 3:0

Мольде (Норвегия) - Рапид Вена (Австрия) 1:0

Славия Прага (Чехия) - Байер (Германия) 1:0

Ницца (Франция) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0

Бенфика (Португалия) - Стандард (Бельгия) 3:0

Рейнджерс (Шотландия) - Лех (Польша) 1:0

Омония (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) 1:2

Гранада (Испания) - ПАОК (Греция) 0:0

Реал Сосьедад (Испания) - Наполи (Италия) 0:1

АЗ Алкмар (Надиерланды) - Риека (Хорватия) 4:1

1-й тур

Четверг, 22 октября

ЦСКА София (Болгария) - ЧФР (Румыния) 0:2

Янг Бойз (Швейцария) - Рома (Италия) 1:2

Дандолк (Ирландия) - Мольде (Норвегия) 1:2

Рапид Вена (Австрия) - Арсенал (Англия) 1:2

Байер (Германия) - Ницца (Франция) 6:2

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Славия Прага (Чехия) 3:1

Стандард (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) 0:2

Лех (Польша) - Бенфика (Португалия) 2:4

ПСВ (Нидерланды) - Гранада (Испания) 1:2

ПАОК (Греция) - Омония (Кипр) 1:1

Наполи (Италия) - АЗ Алкмар (Нидерланды) 0:1

Риека (Хорватия) - Реал Сосьедад (Испания) 0:1

Брага (Португалия) - АЕК (Греция) 3:0

Лестер (Англия) - Заря (Луганск) 3:0

Спарта Прага (Чехия) - Лилль (Франция) 1:4

Селтик (Шотландия) - Милан (Италия) 1:3

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Карабах (Азербайджан) 1:0

Вильяреал (Испания) - Сивасспор (Турция) 5:3

Тоттенхэм (Англия) - ЛАСК (Австрия) 3:0

Лудогорец (Болгария) - Антверпен (Бельгия) 1:2

Вольфсберг (Австрия) - ЦСКА (Россия) 1:1

Динамо Загреб (Хорватия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:0

Слован Либерец (Чехия) - Гент (Бельгия) 1:0

Хоффенхайм (Германия) - Црвена Звезда (Сербия) 2:0

Плей-офф

Путь чемпионов:

Янг Бойз (Швейцария) - Тирана (Албания) 3:0

Динамо Загреб (Хорватия) - Флора (Эстония) 3:1

ЧФР (Румыния) - КуПС (Финляндия) 3:1

Арарат-Армения (Арсения) - Црвена Звезда (Сербия) 1:2

Динамо Брест (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 0:2

Сараево (Босния и Герцеговина) - Селтик (Шотландия) 0:1

Легия (Польша) - Карабах (Азербайджан) 0:3

Дандолк (Ирландия) - Клаксвик (Фарерские острова) - 3:1

Путь представителей лиг:

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Виктория Пльзень (Чехия) 1:0

Русенборг (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) 0:2

АЕК (Греция) - Вольфсбург (Германия) 2:1

Базель (Швейцария) - ЦСКА София (Болгария) 1:3

Спортинг (Португалия) - ЛАСК (Австрия) 1:4

Шарлеруа (Бельгия) - Лех (Польша) 1:2

Риу Аве (Португалия) - Милан (Италия) 2:2 (8:9 по пен.)

Копенгаген (Дания) - Риека (Хорватия) 0:1

Мальме (Швецария) - Гранада (Испания) 1:3

Тоттенхэм (Англия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 7:2

Слован Либерец (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0

Стандард (Бельгия) - Фехервар (Венгрия) 3:1

Рейнджерс (Шотландия) - Галатасарай (Турция) 2:1

Третий отборочный раунд

Путь чемпионов:

Арарат-Армения (Армения)﻿ - Целе (Словения) 1:0

КуПС (Финляндия) - Судува (Литва) 2:0

Рига (Латвия) - Селтик (Шотландия) 0:1

Юргорден (Швеция) - ЧФР (Румыния) 0:1

Сараево (Босния и Герцеговина) - Будучность Подгорица (Черногория) 2:1

Шериф (Молдова) - Дандолк (Ирландия) 1:1 (3:5 по пен.)

Клаксвик (Фарерские острова) - Динамо Тбилиси (Грузия) 6:1

Легия (Польша) - Дрита (Косово) 2:0

Флориана (Мальта)﻿ - Флора (Эстония) 0:0 (2:4 по пен.)

Путь представителей лиг:

Аполлон Лимасол (Кипр)﻿ - Лех (Польша) 0:5

Виктория Пльзень (Чехия) - Сеннерюске (Дания) 3:0

Фехервар (Венгрия) - Реймс (Франция) 0:0 (4:1 по пен.)

Ростов (Россия) - Маккаби Хайфа (Израиль) 1:2

ЦСКА София (Болгария) - Б-36 (Фарерские острова) 3:1

Виллем II (Нидерланды)﻿ - Рейнджерс (Шотландия) 0:4

Бешикташ (Турция) - Риу Аве (Португалия) 1:1 (2:4 по пен.)

Мура (Словения) - ПСВ (Нидерланды) 1:5

Мальме (Швеция) - Локомотива Загреб (Хорватия) 5:0

Шарлеруа (Бельгия)﻿ - Партизан (Сербия) 2:1

Русенборг (Норвегия) - Аланьяспор (Турция) 1:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Мазервелл (Шотландия) 3:0

Галатасарай (Турция)﻿ - Хайдук (Хорватия) 2:0

АПОЭЛ (Кипр) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:2 (4:2 по пен.)

Шкендия (Северная Македония) - Тоттенхэм (Англия) 1:3

Стандард (Бельгия) - Войводина (Сербия) 2:1

Копенгаген (Дания) - Пяст (Польша) 3:0

Гранада (Испания) - Локомотиви (Грузия) 2:0

Вольфсбург (Германия) - Десна (Украина) 2:0

Санкт-Галлен (Швейцария) - АЕК (Греция) 0:1

ЛАСК (Австрия) - ДАК-1904 (Словакия) 7:0

Милан (Италия) - Буде-Глимт (Норвегия) 3:2

Базель (Швейцария)﻿ - Анортосис (Кипр) 3:2

Риека (Хорватия) - Колос (Украина) 2:0

Спортинг (Португалия) - Абердин (Шотландия) 1:0

ФКСБ (Румыния) - Слован Либерец (Чехия) 0:2

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов:

Интер Эскальдес (Андорра) - Дандолк (Ирландия) 0:1

КуПС (Финляндия) - Слован Братислава (Словакия) 1:1 (4:3 по пен.)

Линфилд (Северная Ирландия) - Флориана (Мальта) 0:1

Рига (Латвия) - Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0

Юргорден (Швеция) - Европа (Гибралтар) 2:1

Флора (Эстония) - КР Рейкьявик (Исландия) 2:1

Силекс (MKD) - Дрита (Косово) 0:2

Астана (Казахстан) - Будучность Подгорица (Черногория) 0:1

Арарат-Армения (Армения) - Фола (Люксембург) 4:3

Коннас-Ки (Уэльс) - Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1

Путь представителей лиг:

Прогрес (Люксембург) - Виллем II (Нидерланды) - 0:5

Хаммарбрю (Швеция) - Лех (Польша) 0:3

Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс) 2:2 (5:4 по пен.)

Кайсар (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) 1:4

Мура (Словения) - Орхус (Дания) 3:0

Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан) 2:1

Локомотиви (Грузия) - Динамо Москва (Россия) 2:1

Нефтчи (Азербайджан) - Галатасарай (Турция) 1:3

Колрейн (Северная Ирландия) - Мазервелл (Шотландия) 2:2 (0:3 по пен.)

Гетеборг (Швеция) - Копенгаген (Дания) 1:2

Бачка-Топола (Сербия) - ФКСБ (Румыния) 6:6 (4:5 по пен.)

Теута (Албания) - Гранада (Испания) 0:4

ОФИ (Греция) - Аполлон Лимасол (Кипр) 0:1

Викинг (Норвегия) - Абердин (Шотландия) 0:2

Стандард (Бельгия) - Бала Таун (Уэльс) 2:0

Сфынтул Георге (Молдова) - Партизан (Сербия) 0:1

ЦСКА София (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) 2:0

Ботошани (Румыния) - Шкендия (Северная Македония) 0:1

Локомотив Пловдив (Болгария) - Тоттенхэм (Англия) 1:2

Лячи (Албания) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:2

Арис (Греция) - Колос (Украина) 1:2

Гонвед (Венгрия) - Мальме (Швеция) 0:2

Вентспилс (Латвия) - Русенборг (Норвегия) 1:5

Ритеряй (Литва) - Слован Либерец (Чехия) 1:5

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Рейнджерс (Шотландия) 0:5

Серветт (Швейцария) - Реймс (Франция) 0:1

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Риу Аве (Португалия) 0:2

Ренова (Северная Македония) - Хайдук (Хорватия) 0:1

Олимпия Любляна (Словения) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:3

Кукес (Албания) - Вольфсбург (Германия) 0:4

ДАК-1904 (Словакия) - Яблонец (Чехия) 5:3

Пяст (Польша) - Хартберг (Австрия) 3:2

Осиек (Хорватия) - Базель (Швейцария) 1:2

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Милан (Италия) 0:2

Хибернианс (Мальта) - Фехервар (Венгрия) 0:1

Буде-Глимт (Норвегия) - Жальгирис Вильнюс (Литва) 3:1

Первый отборочный раунд

Ритеряй (Литва) - Дерри Сити (Ирландия) 3:2

Прогрес (Люксембург) - Зета (Черногория) 3:0

Кайрат (Казахстан) - Ной (Армения) 4:1

Ордабасы (Казахстан) - Ботошани (Румыния) 1:2

Вентспилс (Латвия) - Динамо-Авто (Молдова) 2:1

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Сутьеска (Черногория) 1:0

Теута (Албания) - Бейтар Иерусалим (Израиль) 2:0

Динамо Минск (Беларусь) - Пяст (Польша) 0:2

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Унион Титус-Петанж (Люксембург) 2:0

Сумгаит (Азербайджан) - Шкендия (Северная Македония) 0:2

Алашкерт (Армения) - Ренова (Северная Македония) 0:1

Аполлон Лимасол (Кипр) - Сабуртало (Грузия) 5:1

Буде-Глимт (Норвегия) - Кауно Жальгирис (Литва) 6:1

Нефтчи (Азербайджан) - Шкупи (Северная Македония) 2:1

Фехервар (Венгрия) - Богемиан (Ирландия) 1:1 (4:2 по пен.)

Олимпия Любляна (Словения) - Викингур Рейкьявик (Исландия) 2:1

Гиляни(Косово) - АПОЭЛ (Кипр) 0:2

Локомотив Тбилиси (Грузия) - Университатя Крайова (Румыния) 2:1

ЦСКА София (Болгария) - Сайренс (Мальта) 2:1

Кешля (Азербайджан) - Лячи (Албания) 0:0 (4:5 по пен.)

Вадуц (Лихтенштейн) - Хибернианс (Мальта) 0:2

Орхус (Дания) - Хонка (Финляндия) 5:2

Мальме (Швеция) - Краковия (Польша) 2:0

Хаммарбю (Швеция) - Пушкаш-Академия (Венгрия) 3:0

Русенборг (Норвегия) - Брейдаблик (Исландия) 4:2

Жальгирис (Литва) - Пайде (Эстония) 2:0

Хабнарфьордюр (Исландия) - ДАК 1904 (Словакия) 0:2

ТНС (Уэльс) - Жилина (Словакия) 3:1

Шахтер Солигорск (Беларусь) - Сфынтул Георге (Молдова) 0:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Динамо Батуми (Грузия) 3:0

Искра Даниловград (Черногория) - Локомотив Пловдив (Болгария) 0:1

Петрокуб (Молдова) - Бачка-Топола (Сербия) 0:2

Кукес (Албания) - Славия София (Болгария) 2:1

Валлетта (Мальта) - Бала Таун (Уэльс) 0:1

Зриньски (Босния и Герцеговина) - Дифферданж (Люксембург) 3:0

Б-36 (Фарерские острова) - Левадия (Эстония) 4:3

Серветт (Швейцария) - Ружомберок (Словакия) 3:0

ФКСБ (Румыния) - Ширак (Армения) 3:0

Мазервелл (Шотландия) - Гленторан (Северная Ирландия) 5:1

Абердин (Шотландия) - Рунавик (Фарерские острова) 6:0

Марибор (Словения) - Колрейн (Северная Ирландия) 1:1 (4:5 по пен.)

Лех (Польша) - Валмиера (Латвия) 3:0

Партизан (Сербия) - РФШ (Латвия) 1:0

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Ильвес (Финляндия) 2:2 (12:11 по пен.)

Гонвед (Венгрия) - Интер Турку (Финляндия) 2:1

Маккаби Хайфа (Израиль) - Железничар (Босния и Герцеговина) 3:1

Нымме Калью (Эстония) - Мура (Словения) 0:4

Предварительный раунд

Энгордани (Андорра) - Зета (Черногория) 1:3

​Сент-Джозефс (Гибралтар) - Б-36 (Фарерские острова) 1:2

Рунавик (Фарерские острова) - Барри Таун (Уэльс) 5:1

ФК Санта-Колома (Андорра) - Искра (Черногория) 0:0 (3:4 по пен.)

Гленторан (Северная Ирландия) - Торсхавн (Фарерские острова) 1:0

Колрейн (Северная Ирландия) - Ла-Фиорита (Сан-Марино) 1:0

Тре Пенне (Сан-Марино) - Гиляни (Косово) 1:3

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Приштина (Косово) *мат прерван, Линкольн Ред Импс выступит в следующем раунде