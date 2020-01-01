Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поражение Динамо от Мальме попало в список лучших матчей Лиги Европы

Комментариев: 0
УЕФА представил самые зрелищные поединки прошлого сезона.
Поражение Динамо от Мальме попало в список лучших матчей Лиги Европы
ФК Динамо Киев

УЕФА назвал лучшие поединки в рамках Лиги Европы в сезоне-2019/20. Среди них оказался один из матчей Динамо.

Читай также: Мальме - Динамо 4:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Напомним, киевляне проиграли Мальме в групповом раунде (3:4).

“Следить за тем, что происходит на поле было тяжело. Мальме заколотил первый мяч на второй минуте, а Динамо лидировало к перерыву. 

Шведская команда снова вышла вперед под занавес встречи. Оставшись вдесятером, Динамо сравняло счет на 77-й минуте - 3:3.

Но поединок не мог закончиться ничьей: на 96-й минуте Маркус Розенберг отправил последний гол в сетку ворот гостей. В итоге Мальме выиграл группу, а Динамо попрощалось с турниром“, - сказано в комментарии.

Отметим, что Динамо не смогло выйти из группы Лиги Европы с Мальме, Копенгагеном и Лугано.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь