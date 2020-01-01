Поражение Динамо от Мальме попало в список лучших матчей Лиги Европы

УЕФА представил самые зрелищные поединки прошлого сезона.

УЕФА назвал лучшие поединки в рамках Лиги Европы в сезоне-2019/20. Среди них оказался один из матчей Динамо.

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Напомним, киевляне проиграли Мальме в групповом раунде (3:4).

“Следить за тем, что происходит на поле было тяжело. Мальме заколотил первый мяч на второй минуте, а Динамо лидировало к перерыву.

Шведская команда снова вышла вперед под занавес встречи. Оставшись вдесятером, Динамо сравняло счет на 77-й минуте - 3:3.

Но поединок не мог закончиться ничьей: на 96-й минуте Маркус Розенберг отправил последний гол в сетку ворот гостей. В итоге Мальме выиграл группу, а Динамо попрощалось с турниром“, - сказано в комментарии.

Отметим, что Динамо не смогло выйти из группы Лиги Европы с Мальме, Копенгагеном и Лугано.