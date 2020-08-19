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Пятов: 0:5 – это больно и неприятно

Комментариев: 2
Капитан высоко оценил мастерство Интера.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал разгромное поражение Интеру (0:5) в рамках полуфинала Лиги Европы.

“Первый тайм здорово провели, было минимум моментов у наших ворот. Но потом допустили много ошибок в центре поля, а такая команда, как Интер, этого не прощает. В первом голе я сделал неправильную передачу, затем были другие ошибки.

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Чуть опустили руки, а игроки Интера завелись еще больше. 0:5 - это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы. При счете 0:1 был шанс, и, если бы мы его реализовали, игра могла поменяться. Но это футбол, который состоит из мелочей.

Вроде и старались демонстрировать привычный выход из обороны, но из пяти пропущенных мячей три - следствие ошибок при передачах в центре. Учитывая мастерство и класс игроков Интера, это непозволительно. Наверное, мы немного сломались.

Но отмечу заслуги соперника. При счете 1:0 они еще побаивались и действовали осторожно, а вот после второго гола уже почувствовали уверенность и воспользовались нашими ошибками. Забили третий мяч, и игра была сделана“, - рассказал Пятов в интервью пресс-службе “горняков“.

Отметим, что Пятов - худший игрок матча Интер - Шахтер по версии WhoScored.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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Источник: shakhtar.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 17:38
Оценка:  0
гость
Хотя нужно отдать вам должное. В целом за евросезон - молодцы. Спасибо за яркую игру, за выход в полуфинал ЛЕ, за очки в копилку Украины. Но в последнем матче с Интером - это позор. Полное фиаско. И дело не в том, что проиграли, а в том как проиграли. Как ссыкуны, подняв лапки вверх, сдались без боя.
гость  (аноним)  19.08.2020, 17:28
Оценка:  0
гость
Какие выводы вы там сделали? Команда рассыпалась после второго гола как карточный домик. Такое происходит уже не в первый раз. Шахтер напоминает классного боксера-технаря, который не умеет держать удар. На матч вышли с полными трусами. Пропустив дважды, вообще обделались с ног до головы.
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