Севилья - Интер: где смотреть финал Лиги Европы

Севилья и Интер встретятся в финале еврокубкового турнира и будут бороться за трофей. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В пятницу, 21 августа, испанская Севилья и итальянский Интер встретятся в финальном матче Лиги Европы. Поединок состоится в Кельне (Германия) на стадионе Рейн Энерги и будет проходить без зрителей.

Где смотреть поединок? В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1. Также трансляцию будут вести российские каналы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Севилья - Интер, которая начнется 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что Севилья вышла в финал Лиги Европы в шестой раз в истории. Все предыдущие пять финалов испанцы выиграли (сезоны-2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16).

Интер играл в финалах четыре раза и выиграл трижды (сезоны-1990/91, 1993/94, 1997/98).

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи миланский клуб.