Севилья - Интер: прогноз и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Севилья и Интер встретятся в финале еврокубкового турнира и будут бороться за трофей. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В пятницу, 21 августа, испанская Севилья и итальянский Интер встретятся в финальном матче Лиги Европы. Поединок состоится в Кельне (Германия) на стадионе Рейн Энерги и будет проходить без зрителей.

В своей истории команды встречались один раз в 2008 году в рамках Амстердамского турнира. Тогда они сыграли вничью - 0:0. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение итальянскому клубу.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Конте можно поставить с коэффициентом 2.20, а вот триумф испанского коллектива оценили в 3.30. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.30.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Севильи - 3.50, победа Интера - 2.15, ничья в основное время - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Севилья - Интер, которая начнется 21 августа в 22:00 по киевскому времени.