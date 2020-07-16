Севилья - Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Севилья и Интер встретятся в финале еврокубкового турнира и будут бороться за трофей. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В пятницу, 21 августа, испанская Севилья и итальянский Интер встретятся в финальном матче Лиги Европы. Поединок состоится в Кельне (Германия) на стадионе Рейн Энерги.

Онлайн-трансляция матча Севилья - Интер будет доступна в этой новости 21 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил правила доигровки турнира и, начиная с четвертьфинала, путевка в следующий раунд определялась по итогам одного матча.

При этом стоит отметить, что и Интер, и Севилья играли поединки 1/8 финала Лиги Европы также в формате одного матча. Дело в том, что из-за эпидемиологической ситуации они не сумели провести первые поединки, как другие команды, и УЕФА принял для этих команды сыграть в формате одной встречи.

В 1/8 финала турнира Севилья выбила Рому (2:0), в четвертьфинале минимально обыграла Вулверхэмптон (1:0), а в полуфинале разобралась с Манчестер Юнайтед (2:1). Интер же в 1/8 финала разобрался с Хетафе (2:0), в 1/4 финала переиграл Байер (2:1), а в 1/2 финала разгромил Шахтер (5:0).

В своей истории команды встречались только один раз - летом 2008 года в рамках Амстердамского турнира (международный предсезонный турнир, проводился до 2009 года). Тогда команды сыграли в нулевую ничью.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение итальянскому клубу.

Последние матчи Севильи:

16.08.20. Севилья - Манчестер Юнайтед - 2:1 (Лига Европы)

11.08.20. Вулверхэмптон - Севилья - 0:1 (Лига Европы)

06.08.20. Севилья - Рома - 2:0 (Лига Европы)

19.07.20. Севилья - Валенсия - 1:0 (Ла Лига)

16.07.20. Реал Сосьедад - Севилья - 0:0 (Ла Лига)

Последние матчи Интера:

17.08.20. Интер - Шахтер - 5:0 (Лига Европы)

10.08.20. Интер - Байер - 2:1 (Лига Европы)

05.08.20. Интер - Хетафе - 2:0 (Лига Европы)

01.08.20. Аталанта - Интер - 0:2 (Серия А)

28.07.20. Интер - Наполи - 2:0 (Серия А)

Последние очные встречи:

08.08.08. Интер - Севилья - 0:0 (Амстердамский турнир)