Лаутаро стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес получил звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Напомним, футболист оформил дубль в полуфинале Лиги Европы против Шахтера (5:0).

Lautaro Martínez

Yassine Bounou

Bruno Fernandes

