Лукаку: Мы физически доминировали над Шахетром

Бельгиец оформил дубль.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку подвел итог разгромной победы над Шахтером в рамках полуфинала Лиги Европы.

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“У команды все хорошо. Все стараются изо всех сил, мы очень много работали в небольшом тренировочном лагере, который у нас был. Это было трудно, но я думаю, что сейчас мы видим результаты кропотливой работы. Физически и тактически все работают на 100 процентов.

Мы знали, что у нас не будет никаких проблем, пока мы будем держать центр своей обороны, поскольку физически мы их превосходили. Во втором тайме наше движение и комбинации разбили их.

Мы здесь, чтобы победить, но Севилья будет фаворитом“, - приводит слова бельгийца официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию реакция Сети на разгромное поражение Шахтера в матче с Интером.

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