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Какая боль, какая боль: реакция Сети на разгромное поражение Шахтера в матче с Интером

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Вашему вниманию самые яркие комментарии в социальных сетях о разгроме Шахтера от Интера.
Шахтер безвольно вылетел из ЛЕ
Шахтер безвольно вылетел из ЛЕ
Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Европы Интер разгромил донецкий Шахтер (5:0). 

“Нерадзурри“ не позволили “горнякам“ показать свою атакующую игру, а в атаке же Интер воспользовался “подарками“ от футболистов Шахтера.

Вашему вниманию реакция Сети на матч Интер - Шахтер:

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Шахтер Донецк, Интер, Лига Европы, футбол, реакция соцесетей
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Духовный_скреп    18.08.2020, 09:29
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