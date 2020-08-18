Какая боль, какая боль: реакция Сети на разгромное поражение Шахтера в матче с Интером

Вашему вниманию самые яркие комментарии в социальных сетях о разгроме Шахтера от Интера.

В рамках полуфинала Лиги Европы Интер разгромил донецкий Шахтер (5:0).

“Нерадзурри“ не позволили “горнякам“ показать свою атакующую игру, а в атаке же Интер воспользовался “подарками“ от футболистов Шахтера.

Вашему вниманию реакция Сети на матч Интер - Шахтер:

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Пощечина, но не обидная - не все зависит от Шахтёра, прежде всего, в Украине — Artem Frankov (@frankov11) August 17, 2020

Каштру не зміг протистояти Конте! Шахтар не був готовий до 3-5-2. Гравці Інтера з першої хвилини розуміли як грати проти бразильців з України — Роман Бебех (@roman_bebekh) August 17, 2020

Какая боль, какая боль...

Интер-Шахтёр 5-0. — Проницатель (@dalnovidnih) August 17, 2020

Не так силен Интер, как максимально неудобен для этого Шахтера. Ну а Шахтер провел великолепный сезон. Играть уже более пяти лет на выезде, что в Украине, что в еврокубках и давать такой результат - фантастика! Не фанат Шахтера, но это действительно футбольная гордость Украины. — Alexandr (@Sashinho_10) August 17, 2020

Нет повести печальнее о спорте, чем Интер и Шахтёр на поле в Дюссельдорфе — Oleksandr Tymoshenko (@OTymoshenko) August 17, 2020

Оо, первый нормальный гол который Интер сам забил, если угловой конечно за скобки вывести, остальное Шахтёр сам себе привёз. А вот Интер по-моему не самая выдающаяся игра, но ни одной своей ошибки и наказывают они жёстко за чужие #ЛЕ #ЛигаЕвропы #Интер #Шахтёр #Гол — Full Football (@Russianleage) August 17, 2020

Ну я ж говорил, что будет финал Севилья - Интер вместо МЮ - Шахтёр. Даже смотреть не особо хочу. — Томми Ли (@tomylee789) August 17, 2020

блин ну как-то Шахтер совсем безвольно и я бы даже сказал стыдно проиграл, судя по обзору — Булат Авдеев (@tru_troll) August 18, 2020

Сегодняшний матч шахтер-интер просто пиздец. Шахтер сделала как детей. Будто против профи выпустили школьную сборную - 5:0 — фрау фауст и вино (@sayhitomazikeen) August 17, 2020

Шахтёр - молодцы, провели классный сезон, обыграли сильные команды и дали надежду, что СНГ футбол ещё жив, поздравляю с четверкой лучших в Лиге Европы! Ну, а в этом матче было наглядно видно, что класс соперников сильно отличается, поэтому расстраиваться нечего. Привет из России! — Emil Veliev (@velievekb) August 17, 2020

#Шахтер просто не мог обыграть этот Интер: у италов позже закончился чемпионат, а значит – они в форме, физуха лучше. Плюс индивидуальное превосходство позволило Конте сыграть просто, но эффективно. 1/2 – хороший еврокубковый потолок для украинского клуба. Спасибо, Шахта 💪🏼 — Anton Petkov (@the_petkov) August 17, 2020

Хочолава пусть пересмотрит игру. Я не знаю, в какой вселенной он живёт, но Шахтер играл отвратительно. Если есть ошибки в игре, это не невезение. Ошибки - это то, что ты плохо делаешь свою работу. — Erika Arien (@erika_arien) August 17, 2020

Интер, конечно, просто раскатал Шахтёр во втором тайме. Лукаку - мощь. Смотрел в полглаза, слушал в полуха. Но, кажется, был матч одной команды. — Ренат Хурамшин (@r_housto) August 17, 2020

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.