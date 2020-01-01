Конте: Не обманывайтесь результатом, ведь Шахтер - очень силен

Итальянец вывел команду в финал Лиги Европы.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над Шахтером (5:0) в рамках полуфинала Лиги Европы.

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“Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не обманывайтесь результатом. Мы не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче“.

Наставник также поделился ожиданием от поединка с Севильей в рамках финала турнира.

“Многие наши игроки впервые играли на таком уровне. У Севильи больше опыта. Она неоднократно выигрывала этот турнир. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков. Они должны гордиться этими ребятами, ведь они всегда выкладываются на полную катушку“, - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.