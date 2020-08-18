Каштру: Нельзя забывать путь, который мы проделали в Лиге Европы

Португалец взял вину за проигрыш на себя.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от Интера (0:5).

“Вы правы, нам не удавалось показывать нашу атакующую игру из-за прессинга Интера. Все передачи выходили с огромной сложностью. Нам было сложно показать нашу игру и переходить на половину поля Интера. В первом тайме были полумоменты у Маркоса Антонио и Мораеса, но увы, не удалось реализовать. Было сложно пройти прессинг Интера.

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Во втором тайме у нас был отличный момент сравнять, но к сожалению Интер оформил второй мяч и наша команда не смогла отреагировать. Потом результат начал накапливаться... Нам остается поздравить Интер и смотреть дальше вперед“.

Специалист высказался о втором пропущенном голе после углового.

“Мы не смогли закрыть дальнюю стойку. Мы изучаем соперника до игры, прекрасно знали, что у Интера при подаче угловых часто игрок забегает на дальнюю. Не смогли это проконтролировать и этот момент стал решающим. Если до второго мяча игра была более-менее равняя, то после этого Интер пошел вперед и воспользовался преимуществом“.

Португалец призвал фанатов поддержать команду, ведь им удалось выйти в полуфинал Лиги Европы.

“Мы прошли в полуфинал не просто так. Я беру ответственность за поражение на себя, но нельзя забывать путь, который мы проделали. Сейчас нужно проанализировать, понять ошибки и смотреть вперед. Но ни в коем случае не забывать путь, который мы проделали в еврокубках в этом сезоне“, - отметил Каштру.

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