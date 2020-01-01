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Лаутаро - о победе над Шахтером: Мы о таком только мечтали

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Итальянский клуб готовится к финалу.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Вингер Интера Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Шахтером (5:0) в рамках полуфинала Лиги Европы.

“Я очень рад своим голам, потому что мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем день ото дня. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков.

Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали. Мы доказали, что Интер готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу“.

Мартинес также высказался о Севильи, с которой и предстоит Интеру сыграть в рамках финала Лиги Европы.

“Севилья - очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и как можно лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался Интеру“, - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Лаутаро Мартинес, Интер, Лига Европы, футбол
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