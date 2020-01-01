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Воробей: Каштру проиграл Конте в первом тайме

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Эксперт назвал виновных в пропущенном голе.
Андрей Воробей
Андрей Воробей
ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист донецкого Шахтера Андрей Воробей подвел итоги первого тайма полуфинала Лиги Европы, в котором “горняки“ уступают Интеру (0:1).

“Думаю, что счет закономерный. Конте переиграл Каштру в тактическом плане.

Возможно, была некая боязнь за результат, иначе не назовешь. Лидеры Шахтера боялись брать игру на себя, было много простых ошибок, например, в передачах.

Пропущенный гол вина Пятова? Я считаю, что тут была ошибка Пятова и Кривцова. Так защитник не может играть, он на секунду расслабился и упустил своего игрока“, - рассказал эксперт.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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Теги: Андрей Воробей, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, Интер
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