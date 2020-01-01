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Интер - Шахтер: 5:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Интер - Шахтер: видео голов и обзор матча
Интер - Шахтер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Европы Интер крупно разгромил Шахтер (5:0).

Итальянский клуб вышел вперед на 19-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Аргентинский вингер нанес точный удар головой после навеса Барреллы, который перехватил передачу от голкипера “горняков“ Пятова.

Во второй половине встречи “нерадзурри“ просто феерили - вначале Д'Амброзио успешно замкнул подачу с углового и удвоил преимущество. Потом итальянцы воспользовались ошибкой в обороне и Лаутаро оформил дубль, сделав счет на табло 3:0.

А финальные два мяча в ворота “горняков“ отправил Ромелу Лукаку, причем одному из них поспособствовала ошибка вышедшего на замену Евгения Коноплянки. Интер забил пять безответных голов в ворота Шахтера и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с Севильей 21 августа. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Шахтер:

Интер – Шахтер 5:0
Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66) – Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко – Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон - Мораес.

Предупреждения: … – Тайсон

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Теги: Интер, Шахтер, Шахтер Донецк, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Европы
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