Интер разгромил Шахтер и вышел в финал Лиги Европы

"Нерадзури" не оставили подопечным Луиша Каштру ни единого шанса.

В матче 1/2 финала Лиги Европы встретились Интер и Шахтер. Поединок состоялся в Дюссельдорфе и тяжело представить, сколько было бы эмоций у болельщиков, если бы они могли увидеть этот результативный матч вживую, а не по телевизору.

Интер разгромил Шахтер Getty Images

С первых же минут Интер вел себя достаточно агрессивно на половине поля “горняков“ и задавали высокую скорость игре. На это “оранжево-черные“ отвечали только множеством пасов в центре поля, не создавая абсолютно никаких моментов.

“Нерадзурри“ существенно превосходили соперника в скорости, реакции, а, главное, в слаженности действий и тщательной работе в обороне.

Шахтер удерживал мяч и слишком часто играл назад, что, в итоге, привело к достаточно глупому голу. Пятов решил отдать пас на Кривцова, но был не точен - Барелла перехватил мяч, отдал великолепную передачу в штрафную, где Лаутаро Мартинес отправил “круглого“ точно в сетку - 1:0.

Интер разгромил Шахтер Getty Images

Казалось бы, что Шахтер после пропущенного мяча помчится вперед отыгрываться, однако этого не произошло. Да, “горняки“ по большей степени контролировали мяч, но в основном в центре. А добраться до штрафной соперника и вовсе у них не получалось - несколько попыток пробить издалека были безуспешными.

Вторая половина встречи началась с прессинга Интера - несколько быстрых атак, которые заставили Пятова поработать. Моменты забить были и у Лаутаро, и у Лукаку, и у Бареллы, но никак не получалось отправить мяч в сетку.

Интер разгромил Шахтер Getty Images

К середине тайма момент забить появился у Шахтера, наверное, один из самых лучших моментов дончан за весь матч. Матвиенко великолепно подал на Мораеса в штрафную, и Жуниор в падении пробил головой, но попал во вратаря. И буквально через минуту после этого Интер ответил голом - Д`Амброзио пробил головой после розыгрыша углового и Пятов не сумел дотянуться до мяча.

Шансы Шахтера на то, чтобы хотя бы сравнять счет, начали таять - Интер тотально доминировал во всех аспектах, полностью переигрывая соперника. Неудивительно, что “нерадзурри“ забили еще - Степаненко допустил ошибку, и Интер начал молниеносную атаку, которую довел до завершения Мартинес ударом в правый нижний угол со средней дистанции.

Интер разгромил Шахтер Getty Images

Каштру решил сразу после пропущенного мяча выпустить Коноплянку, который уже через пару минут после появления на поле допустил ошибку, отдавая пас на партнера. Лаутаро перехватил мяч, отдал пас на Лукаку - и бельгиец сделал счет на табло 4:0.

Уже все было решено в этом поединке, но Интер даже не собирался останавливаться - атака за атакой, высокая скорость и концентрация привели к еще одному голу. Лукаку получил мяч, легко убежал от Хочолавы и пробил мимо Пятова прямо в ворота.

Интер разгромил Шахтер Getty Images

Это была финальная точка. 5:0, и Интер уверенно выходит в финал Лиги Европы, где уже 21 августа сыграет с испанской Севильей.

Интер – Шахтер – 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66) – Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко – Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон - Мораес.

Предупреждения: … – Тайсон