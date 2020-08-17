Хочолава попал в стартовый состав на матч с Интером

Стали известны стартовые составы команд.

Сегодня, 17 августа, состоится полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором сыграют донецкий Шахтер и Интер.

Главные тренера команд огласили стартовые составы на матч. Наставник “горняков“ Луиш Каштру произвел одну замену по отношению с последним матчем: Давид Хочолава выйдет с первых минут вместо Валерия Бондаря.

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева.

A disposizione:



27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva#InterShakhtar ⚫️🔵⚫️🔵 #FORZAINTER#UEL https://t.co/hKfL6rGdfA — Inter (@Inter) August 17, 2020

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется сегодня, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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