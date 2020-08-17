Луческу назвал фаворита матча Шахтер - Интер
Главный тренер Динамо Мирча Луческу назвал фаворита полуфинала Лиги Европы, в котором сыграют Шахтер и Интер.
“В Шахтере играют мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне, но я также был частью Интера.
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Тем не менее, я считаю, что Шахтер фаворит данного поединка. “Горняки“ давно играют вместе, имеют большой европейский опыт, всегда знают, что делать в любой ситуации.
Сыграют две совершенно разные команды. Игра Интера основана на игре в обороне и индивидуальных качествах футболистов. Шахтер же контролирует игру за счет внутренних маневров.
В последние годы со мной донецкий клуб довел игру на короткой дистанции до совершенства. В этом плане бразильцы исключительны“, - приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется сегодня, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.
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