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Луческу назвал фаворита матча Шахтер - Интер

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Румынский специалист назвал сильные стороны команд.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу назвал фаворита полуфинала Лиги Европы, в котором сыграют Шахтер и Интер.

“В Шахтере играют мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне, но я также был частью Интера.

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Тем не менее, я считаю, что Шахтер фаворит данного поединка. “Горняки“ давно играют вместе, имеют большой европейский опыт, всегда знают, что делать в любой ситуации.

Сыграют две совершенно разные команды. Игра Интера основана на игре в обороне и индивидуальных качествах футболистов. Шахтер же контролирует игру за счет внутренних маневров.

В последние годы со мной донецкий клуб довел игру на короткой дистанции до совершенства. В этом плане бразильцы исключительны“, - приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется сегодня, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Мирча Луческу, Интер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, прогноз
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