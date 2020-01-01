Один шаг до финала: Шахтер представил яркий ролик перед полуфиналом Лиги Европы

"Горняки" сыграют с Интером.

"Горняки" представили видеоролик ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 17 августа, донецкий Шахтер сыграет с Интером в полуфинале Лиги Европы.

Пресс-служба “горняков“ представила яркий видеоролик в матчу, вспомнив важные голы донецкого клуба в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона.

Вашему вниманию видеоролик:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется сегодня, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.