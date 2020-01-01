Сульшер: Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели

Норвежский специалист отметил, что его команде нужно обретать стабильность.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Севильи в полуфинале Лиги Европы.

“Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и было видно, что ребятам надо учиться и обретать стабильность.

Конечно, огорчает, что мы не забили. Знаем, что у нас есть игроки, которые способны забивать, но таков футбол. Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели, и это печально“, - приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

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