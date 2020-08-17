Палкин: Шахтер показывает более красивый и атакующий футбол, чем Интер

Функционер ожидает сложного поединка против подопечных Антонио Конте.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящий матч с Интером в полуфинале Лиги Европы.

“Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч.

Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для Интера. При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем Интер. В этом, как мне кажется, наш плюс“, - цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.