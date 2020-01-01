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Конте: Шахтер - сильнейшая команда, с которой нам приходилось играть в этой Лиге Европы

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Итальянский специалист уважает "горняков".
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч 1/2 Лиги Европы против Шахтера.

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“Мы должны уважать Шахтер. Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет и хорошо подготовились.

Шахтер - сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала и хотим пробиться в финал“, - цитирует Конте официальный сайт УЕФА. 

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Антонио Конте, Лига Европы, Интер, Шахтер
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