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Севилья - Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч Лиги Европы

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Команды сыграют за путевку в финал турнира.
Севилья - Манчестер Юнайтед: стартовые составы
Севилья - Манчестер Юнайтед: стартовые составы
Getty Images

Севилья встретится с Манчестер Юнайтед в рамках полуфинала Лиги Европы. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на поединок.

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Фред, Погба - Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд - Марсиаль.

Запасные: Ромеро, Грант, Байли, Мата, Лингард, Перейра, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Мактоминей, Менги.

Матч Севилья - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Севилья, Манчестер Юнайтед
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