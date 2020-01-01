Севилья - Манчестер Юнайтед 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Севилья вырвала путевку в финал Лиги Европы.

Севилья - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 1/2 финала Лиги Европы Севилья обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 и теперь испанцы сыграют в решающем матче еврокубкового турнира.

На 9-й минуте Бруну Фернандеш успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Через некоторое время Сусо выровнял ситуацию на табло, замкнув передачу с левого фланга на дальней штанге.

Во втором тайме вышедший на замену Люк Де Йонг слету завершил подачу Наваса с правого фланга на вход во вратарскую, и вывел Севилью вперед. До конца поединка счет на табло так и не изменился.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Манчестер Юнайтед:

Севилья – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Сусо, 26 , Л. Де Йонг, 78 – Фернандеш, 9 (пен.).

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87) – Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (Л. де Йонг, 56), Окампос (Эль-Хаддади, 56).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87) - Фред, Погба – Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87) - Марсьяль.

Предупреждения: Диего Карлос, Эль-Хаддади – Уильямс, Рашфорд, Магуайр.