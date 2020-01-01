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Севилья обыграла Манчестер Юнайтед и вышла в финал Лиги Европы

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Испанский клуб сумел не сдаться после быстро пропущенного мяча и завершить матч в свою пользу.
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

В рамках 1/2 финала Лиги Европы встретились Севилья и Манчестер Юнайтед. Фаворитом поединка считались “красные дьяволы“, и с первых же минут встречи они начали доказывать, что это не случайно.

Подопечные Сульшера сразу же ринулись в атаку и неплохо контролировали мяч. Их активные действия привели к фолу на Рашфорде в штрафной Севильи, за который арбитр Феликс Брых моментально назначил пенальти. Бруну Фернандеш не подвел и пробил точно, и, таким образом, на 9-й минуте встречи счет стал 1:0 в пользу МЮ.

Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

Впрочем, ответка от “красно-белых“ не заставила себя долго ждать - на 26-й минуте прострел Регилона с левого фланга штрафной на дальнюю штангу замкнул Сусо. Забитый мяч воодушевил севильцев и они стали проявлять большую активность, правда, в основном контролируя мяч на своей половине поля и в центре.

Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

Манчестер Юнайтед не собирался отсиживаться в обороне и стремительно атаковал - несколько отличнейших моментов забить было у Рашфорда и Марсьяля, но как же здорово играл Буну, который спасал свои ворота от гола. Второй тайм начался с невероятной атаки англичан, но вновь Севилью спас Буну.

Подопечные Сульшера продолжали наседать на соперника, создавая все новые и новые моменты, однако забить никак не удавалось.

Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

Наставник Севильи Юлен Лопетеги на 56-й минуте решил сделать две замены, одна из которых была ключевой для команды. Тренер выпустил высокого форварда Люка де Йонга в расчете на то, что в штрафной он будет переигрывать защитников и сумеет забить.

Ставка Лопетеги сыграла - на 78-й минуте Де Йонг слету завершил подачу Наваса с правого фланга на вход во вратарскую, сделав счет на табло 2:1.

Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

После пропущенного гола Манчестер Юнайтед ринулся отыгрываться, но, опять же, имея несколько великолепных моментов, довести дело до гола никак не удавалось. В итоге, до конца матча голов мы так и не увидели.

Севилья вышла в финал Лиги Европы
Севилья вышла в финал Лиги Европы
Getty Images

Таким образом, Севилья вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары Интер - Шахтер, который определится 17 августа. А вот сам финальный поединок состоится 21 августа.

Севилья – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы:  Сусо, 26 , Л. Де Йонг, 78 – Фернандеш, 9 (пен.).

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87) – Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (Л. де Йонг, 56), Окампос (Эль-Хаддади, 56).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87) - Фред, Погба – Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87) - Марсьяль.

Предупреждения: Диего Карлос, Эль-Хаддади – Уильямс, Рашфорд, Магуайр.

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Теги: Севилья, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, футбол, отчет о матче
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