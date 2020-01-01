Мораес: Интер - фаворит, но мы находимся в хорошей форме

Футболист назвал сильные стороны соперника.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес высказался о предстоящем полуфинале Лиги Европы против Интера.

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“Не секрет, что самые сильные стороны Интера - это их защита и их физическая мощь, но если Шахтер хочет взойти на трон, то должен одолеть гиганта.

Интер является фаворитом, но мы находимся в хорошей форме и чувствуем себя уверенно. У нас всего один матч, поэтому может случиться все что угодно. Мы хотим творить историю, как это сделал Шахтер в Кубке УЕФА-2009.

Моя сильная сторона состоит в том, что я всегда нахожу способ забивать голы. Иногда мне приходится сталкиваться с большим количеством габаритных защитников, у которых хорошая скорость, поэтому я стараюсь найти свободное пространство за их спинами.

Что касается взаимопонимания, Тайсон, Марлос и я знаем действия друг друга еще до того, как это произойдет. Настолько хорошо мы знаем друг друга“, - цитирует Мораеса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.