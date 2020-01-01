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Каштру: Шахтер - один из фаворитов на победу в Лиге Европы

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Наставник отказался говорить о шансах "горняков" в матче с Интером.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданием от предстоящего матча с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы.

“Никаких сложностей в подготовке нет. Между играми есть шесть дней, поэтому у нас составлен четкий восстановления игроков. Это именно то, чем мы сейчас занимаемся, а уже с завтрашнего дня мы перейдем к более стратегической составляющей подготовки к игре. Новых травмированных у нас нет, все готовы к предстоящему матчу“.

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“Итальянские эксперты говорят, что стиль игры Шахтера удобен для Интера? Ну, это их мнение. Мне не хотелось бы комментировать какие-то сторонние анализы и то, что говорят соперники. Я сконцентрирован на своей команде и принимаю во внимание свои собственные комментарии. Если они чувствуют себя комфортно с атакующей игрой Шахтера, то это их проблемы, а не мои“.

Каштру ответил о шансах команд на выход в финал Лиги Европы.

“Говоря об Интере, мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровне. Понятное дело, что и Интер, скорее всего, не будет искать у нас какие-то хрупкие стороны. Когда команды встречаются в полуфинале таких турниров, как Лиги Европы или Лига чемпионов, то это очень компетентные коллективы в любых аспектах игры. Это будет очень сложная баталия, в который обе команды будут стараться победить. Думаю, что у каждого есть явные шансы пройти в финал. Как Шахтер с Интером, так и МЮ с Севильей, будут из разряда тех матчей, где никто до самого конца не будет знать развязку“.

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Португальский специалист также поделился мнением о фаворите предстоящего матча.

“Любой из тренеров, будь то Манчестер Юнайтед, Севилья или Интер, не сможет назвать фаворита на победу в Лиге Европы. Сейчас нужно играть и делать это с полной концентрацией и полной отдачей. Мы говорили с самого начала сезона, что готовы играть на любом стадионе мира против любой команды. Это мы и делаем. За пределами Украины мы не проиграли ни одного поединка, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Постараемся повторить этот успех, ведь все понимают, что Шахтер также является одним из фаворитов на победу в турнире. Играть полуфинал и смотреть в финал - именно это нам нужно“, - приводит слова Каштру Football.ua.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи миланский клуб.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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