Санчес, скорее всего, пропустит полуфинал с Шахтером

Чилиец рискует не сыграть с донецким клубом.

Вингер Интера Алексис Санчес, скорее всего, не сыграет с Шахтером в в рамках 1/2 Лиги Европы, об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, у чилийца выявлены проблемы с сухожилием правого колена. Такое заключение было сделано после поединка с Байером.

Санчес в текущем сезоне провел 31 матч за Интер, в котором забил четыре гола и выполнил десять голевых передач.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи миланский клуб.