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Тайсон: В матче с Интером нет фаворита

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"Горняки" начали подготовку к поединку с итальянским клубом.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тайсон высказался о победе над Базелем (4:1) в рамках 1/4 Лиги Европы.

“Думаю, все дело в нашей концентрации. Концентрации абсолютно всех, каждого из нас. Это очень важный момент. Поздравляю всю команду, весь наш коллектив!

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Также поздравляю Мистера, который работает с нами и делает все, чтобы эти победы происходили на футбольном поле. Сейчас нам нужно хорошо подготовиться к великому матчу - к полуфиналу с Интером“.

Бразилец также поделился ожиданием от матча с итальянским клубом.

“Крайне важно хорошо подготовиться к следующему поединку. Интер - великолепная, сильнейшая команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми как никогда. Но мы ведь и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать.

Все игроки, конечно же, мечтают попасть в финал. К этой цели мы и будем идти. Думаю, в матче нет фаворита. Встречаются две сильные команды, и победить может любая. Настраиваемся на сложное противостояние“, - рассказал Тайсон пресс-службе “горняков“.

Отметим, что Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Базель по версии Whoscored.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Тайсон, Лига Европы, Шахтер Донецк, футбол
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Источник: shakhtar.com

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