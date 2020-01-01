Четыре игрока Шахтера попали в символическую сборную недели в Лиге Европы
"Горняки" в четвертьфинале уверенно обыграли Базель.
По итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы сразу четыре игрока Шахтера попали в сборную недели. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В организации выделили игру защитника Додо, полузащитников Тайсона и Марлоса, а также форварда Жуниора Мораеса.
Напомним, донецкая команда разгромила Базель (4:1) и уверенно вышла в полуфинал турнира.
Ранее сообщалось, что Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Базель по версии Whoscored.
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