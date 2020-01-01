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Четыре игрока Шахтера попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

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"Горняки" в четвертьфинале уверенно обыграли Базель.

Додо
Додо
Getty Images

По итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы сразу четыре игрока Шахтера попали в сборную недели. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

В организации выделили игру защитника Додо, полузащитников Тайсона и Марлоса, а также форварда Жуниора Мораеса.

Напомним, донецкая команда разгромила Базель (4:1) и уверенно вышла в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Базель по версии Whoscored.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига Европы
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