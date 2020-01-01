Полузащитник Базеля: Нынешний Шахтер не слабее команды образца 2009 года

Валентин Штокер уверен, что футболисты донецкой команды перейдут в сильные европейские клубы.

Полузащитник Базеля Валентин Штокер прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги Европы против Шахтера (1:4).

“Сказали в раздевалке, что каждый должен выложиться на 100% и надеяться, что это будет не день Шахтера. Но этого не произошло, они очень быстро забили, и это осложнило задачу.

Физически команда, конечно, немного подустала. Очень хорошо отключиться, передохнуть и затем с новыми силами подготовиться к 1/2 финала Кубка“.

Также футболист сравнил нынешний Шахтер с командой образца 2009 года.

“Тогда они выиграли Кубок УЕФА. Шахтер уже тогда был силен. У них были футболисты, которые сейчас играю за гранды, например, в Челси. Думаю, нынешние игроки тоже перейдут в хорошие европейские клубы. Эта команда не слабее“, - сказал игрок на послематчевой пресс-конференции.

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