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Полузащитник Базеля: Нынешний Шахтер не слабее команды образца 2009 года

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Валентин Штокер уверен, что футболисты донецкой команды перейдут в сильные европейские клубы.
Валентин Штокер
Валентин Штокер
Getty Images

Полузащитник Базеля Валентин Штокер прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги Европы против Шахтера (1:4).

“Сказали в раздевалке, что каждый должен выложиться на 100% и надеяться, что это будет не день Шахтера. Но этого не произошло, они очень быстро забили, и это осложнило задачу.

Физически команда, конечно, немного подустала. Очень хорошо отключиться, передохнуть и затем с новыми силами подготовиться к 1/2 финала Кубка“.

Также футболист сравнил нынешний Шахтер с командой образца 2009 года.

“Тогда они выиграли Кубок УЕФА. Шахтер уже тогда был силен. У них были футболисты, которые сейчас играю за гранды, например, в Челси. Думаю, нынешние игроки тоже перейдут в хорошие европейские клубы. Эта команда не слабее“, - сказал игрок на послематчевой пресс-конференции.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Базель.

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Теги: футбол, Базель, Шахтер, Лига Европы, Валентин Штокер
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