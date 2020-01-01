Тренер Базеля: Шахтер доставит проблемы Интеру, матч будет интересным

Марсель Коллер назвал сильные стороны "горняков".

Главный тренер Базеля Марсель Коллер прокомментировал поражение от Шахетера в 1/4 финала Лиги Европы.

“Мы знали и до матча, что Шахтер - техничная и быстрая команда. В ней очень квалифицированные игроки, которые быстро выбегают в атаку, действуют очень остро, забивают много голов. Противник это показал.

Шахтер был лучше, чем мы. Тем не менее, считаю, у нас был один-другой момент - не довели их до завершения. Плохо, что мы очень рано пропустили. А Шахтер действительно быстро выбегал в атаку и уверенно действовал с мячом.

Если бы команда играла немного лучше, возможно, мы пробились бы и в полуфинал. Но давайте посмотрим на швейцарский чемпионат. Мы потеряли много сильных исполнителей, быстрых игроков, которые очень хорошо играют в атаке, с дриблингом.

Если бы противостояние состояло из двух матчей? Знай я ответ на этот вопрос, я бы играл в лотерею. Тяжело предсказать… Мы были довольно осторожны, быстро пропустили со стандарта, поэтому затем приходилось много атаковать. Знали, что соперник оперативно переключается и выходит в нападение, что он станет проводить скоростные контратаки.

У Шахтера быстрые футболисты - это его большое преимущество. Мы старались действовать компактно, но Шахтер действительно классная, квалифицированная команда, которая показала все свои качества. И в полуфинале вновь покажет“.

Специалист также назвал фаворита матча Шахтер - Интер.

“Обе команды замечательные. Считаю, что Шахтер за счет своей скорости доставит проблемы Интеру. Нам также известно, что Интер очень хорошо обороняется, имеет в атаке мастеровитых футболистов. Матч будет зрелищным и интересным.

Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно трудно.

Я уверен, что “горняки“ создадут момент и наверняка забьют Интеру. Тот факт, что на этой стадии один матч, в принципе был для нас преимуществом. Считаю, что раунд из двух матчей - преимущество для более сильной команды в паре“, - цитирует Коллера официальный сайт донецкой команды.

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