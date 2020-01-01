Мораес: Шахтер может дойти до финала Лиги Европы

Футболист отметил, что "горняки" провели отличный матч против Базеля.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал выход команды в 1/2 Лиги Европы, где “горняки“ сыграют с Интером.

“Чувствую себя изумительно. Мы отлично поработали и теперь верим, что можем дойти до финала.

Если хочешь проверить себя - нужно играть против соперников высокого уровня“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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