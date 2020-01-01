Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Базель по версии Whoscored
Бразилец провел удачный поединок против швейцарского клуба.
Полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги Европы против Базеля по версии Whoscored.
Портал поставил бразильцу лучшую оценку - 8,9 балла. Футболист записал на свой счет гол и самое большое количество успешных обводок - шесть.
Отметим, что Тайсон претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
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