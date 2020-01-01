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Тайсон стал лучшим игроком матча Шахтер - Базель по версии Whoscored

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Бразилец провел удачный поединок против швейцарского клуба.

Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги Европы против Базеля по версии Whoscored.

Портал поставил бразильцу лучшую оценку - 8,9 балла. Футболист записал на свой счет гол и самое большое количество успешных обводок - шесть.

Отметим, что Тайсон претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Базель.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Базель, Тайсон
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