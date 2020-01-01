Защитник Базеля: Игроки Шахтера особенно хороши, когда у них есть свободное пространство
Сильван Видмер лестно высказался в сторону соперника.
Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал поражение от Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы (1:4).
“Шахтер забил быстрый гол, после чего пришлось тяжело, так как у соперника фантастические игроки, которые особенно хороши, когда у них есть свободное пространство.
Нам приходилось немного открываться, чтобы атаковать, но чем дальше шла игра, тем более вымотанными мы становились“, - цитирует Видмера официальный сайт УЕФА.
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