Защитник Базеля: Игроки Шахтера особенно хороши, когда у них есть свободное пространство

Сильван Видмер лестно высказался в сторону соперника.

Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал поражение от Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы (1:4).

“Шахтер забил быстрый гол, после чего пришлось тяжело, так как у соперника фантастические игроки, которые особенно хороши, когда у них есть свободное пространство.

Нам приходилось немного открываться, чтобы атаковать, но чем дальше шла игра, тем более вымотанными мы становились“, - цитирует Видмера официальный сайт УЕФА.

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