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Тайсон - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Бразилец отметился результативными действиями в матче против Базеля.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Шахтер обыграл Базель в 1/4 Лиги Европы (4:1) и вышел в полуфинал турнира.

Один из голов оформил полузащитник “горняков“ Тайсон. Кроме того, точность передач футболиста составила 90%.

Теперь бразилец претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Его конкурентами в борьбе за награду являются Николас Барелла (Интер), Лукас Окампос (Севилья) и Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Тайсон, Шахтер, Базель
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