Тайсон - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Бразилец отметился результативными действиями в матче против Базеля.

Шахтер обыграл Базель в 1/4 Лиги Европы (4:1) и вышел в полуфинал турнира.

Один из голов оформил полузащитник “горняков“ Тайсон. Кроме того, точность передач футболиста составила 90%.

Теперь бразилец претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Его конкурентами в борьбе за награду являются Николас Барелла (Интер), Лукас Окампос (Севилья) и Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы.