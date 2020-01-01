Интер - Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы

Шахтер и Базель сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В понедельник, 17 августа, миланский Интер и донецкий Шахтер встретятся в матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Дюссельдорф Арена.

Где смотреть поединок? В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что "горняки" в третий раз в истории вышли в полуфинал еврокубков, а "нерадзурри" дошли до этой стадии впервые с сезона-2009/10.

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи миланский клуб.