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Интер - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Интер и Шахтер разыграют путевку в финал еврокубкового турнира. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Интер - Шахтер: прогноз букмекеров
Интер - Шахтер: прогноз букмекеров
Getty Images

В понедельник, 17 августа, миланский Интер и донецкий Шахтер встретятся в матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Дюссельдорф Арена.

В своей истории “горняки“ только два раза встречались с миланским клубом. Это было в 2005 году в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Тогда Шахтер дома проиграл со счетом 0:2, а на выезде сыграл вничью - 1:1, и по сумме двух матчей покинул турнир.

В предстоящем противостоянии букмекеры также отдают предпочтение Интеру. Так, в компании William Hill на победу подопечных Конте можно поставить с коэффициентом 1.75, а вот триумф Шахтера оценили в 4.50. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Интера - 1.70, победа Шахтера - 4.75, ничья в основное время - 3.80.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Интер, ставки на спорт, букмекеры, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, Лига Европы, футбол
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